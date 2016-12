Über 387.000 Deutsche sind Fernlerner

27.09.2011 | HR-Management

Die Fernlern-Branche konnte im vergangenen Jahr erneut einen Teilnehmerzuwachs verzeichnen. Während das Fernstudium als Teil der betrieblichen Weiterbildung noch unterbelichtet ist, entwickelt sich vor allem das akademische Fernstudium zum Boomsektor, zeigt die Fernunterrichtsstatistik 2010 des Fachverbands Forum DistancE-Learning.

Über 387.000 Menschen bildeten sich im Jahr 2010 mit einem Fernlehrgang oder Fernstudium fort. Das bedeutet ein Teilnehmerplus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Fünfjahresvergleich verzeichnet die Branche sogar einen Zuwachs um 25 Prozent (2005: 309.840). Zu diesem Ergebnis kommt die vom Fachverband Forum DistancE-Learning durchgeführte Fernunterrichtsstatistik 2010. Ein Grund für das Teilnehmerplus sei vor allem die gestiegene Akzeptanz der Lernmethode Fernunterricht sowie der stetig wachsende Bedarf nach flexiblen Weiterbildungsmöglichkeiten in der Bevölkerung, so Dr. Martin Kurz, Präsident des Forum DistancE-Learning.

Zahl der Anbieter ist deutlich gestiegen

Das Angebot an staatlich zugelassenen Fernstudiengängen ist im vergangenen Jahr um 15 Prozent gestiegen. 16 staatlich anerkannte Fernhochschulen und 86 Präsenzhochschulen boten insgesamt 328 staatlich zugelassene Fernstudiengänge an. Auch unterhalb der Hochschulebene konnte die Branche ein deutliches Anbieterwachstum verzeichnen. Die Zahl der Fernlehrinstitute am Markt stieg um fünf Prozent auf 333. Sie boten 2.527 Fernlehrgänge an und damit sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

Fernstudium als Teil der betrieblichen Weiterbildung noch unterbelichtet

Die Mehrheit der Fernlerner – fast 251.000 – belegte einen staatlich zugelassenen Fernlehrgang, über 18.000 Teilnehmer nutzten einen zulassungsfreien Lehrgang im Rahmen einer innerbetrieblichen Fortbildung. Zum Boom-Sektor innerhalb der Branche hat sich vor allem das akademische Fernstudium entwickelt: Knapp 102.000 Fernstudierende waren im vergangenen Jahr an Fernhochschulen eingeschrieben, über 16.000 weitere belegten einen Fernstudiengang an einer Präsenzhochschule mit Fernstudienangeboten.

Wirtschaftsthemen sind besonders beliebt

Ein Viertel aller Teilnehmer belegte Fernlehrgänge zu Wirtschaftsthemen. Ebenfalls sehr beliebt waren Lehrgänge zur Schulbildung (16 Prozent), zu Freizeit und Gesundheit (14 Prozent) sowie zu staatlichen Abschlüssen wie Betriebswirt, Techniker oder Übersetzer (12 Prozent). Große Zuwächse konnten Sprachlehrgänge verzeichnen, die im Jahr 2010 von 10 Prozent der Fernlernenden belegt wurden.

Fernlerner werden immer älter

In der Altersstruktur der Fernlernenden lässt sich eindeutig ein Trend hin zum lebenslangen Lernen erkennen: 24 Prozent der Fernlernenden sind bereits über 40 Jahre alt. Eine große Nachfrage bei dieser Zielgruppe erleben derzeit unter anderem Fernlehrgänge im EDV-Bereich, da es sich heute kaum noch ein Arbeitnehmer leisten kann, nicht über fundierte PC-Kenntnisse zu verfügen. Die größte Gruppe der Fernlernenden stellen jedoch mit 53 Prozent nach wie vor die 26- bis 40-Jährigen, die nach den ersten Jahren im Beruf weiter vorankommen oder sich mithilfe eines Fernlehrgangs neu orientieren wollen.