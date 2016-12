Telekom und Bundesagentur bauen Ausbildungsprojekte aus

29.09.2011 | HR-Management

Der demografische Wandel schlägt auch auf den Ausbildungsmarkt durch. Deswegen müssen sich Unternehmen bemühen, alle verfügbaren Potenziale zu fördern. Die Deutsche Telekom baut deswegen zusammen mit der Bundesagentur die Ausbildung für Jugendliche mit Hartz-IV-Hintergrund weiter aus. Zudem starten die Partner jetzt ein Projekt für Auszubildende in Teilzeit.

Mit Start dieses Ausbildungsjahres bietet die Telekom 100 benachteiligten Jugendlichen ein einjähriges, integratives Praktikum. Das sind über 30 Praktikantenplätze mehr als im Vorjahr, 2012 wird die Telekom sogar 150 Plätze zur Verfügung stellen, mit dem Ziel, möglichst viele davon in die Berufsausbildung zu übernehmen.

"Es wird wegen des Fachkräftemangels zuviel gejammert und debattiert in Deutschland. Kluge Unternehmen werfen stattdessen ihre elitär zugeschnittenen Auswahlverfahren über Bord und entdecken heute da Talente, wo früher gar nicht erst hingeschaut wurde“, sagt Thomas Sattelberger, Personalvorstand der Telekom.

Das Unternehmen hatte 2009 damit begonnen, benachteiligten Jugendlichen mit einem integrativen Praktikum zur Einstiegsqualifizierung den Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Das Projekt wurde bereits im Personalmagazin vorgestellt. (Abonnenten können den Artikel hier online abrufen.)

Neu bei der Telekom: Ausbildung in Teilzeit

Die Partner haben sich zudem auf ein neues Projekt verständigt, mit dem sie eine weitere, bislang zu wenig berücksichtigte Gruppe von Talenten ansprechen. Bei Alleinerziehenden schlummere zurzeit noch ein enormes Potenzial für den Arbeitsmarkt, wie Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, betont: "Nichts diskriminiert mehr am Arbeitsmarkt als das Merkmal Ausbildung ja oder nein. Wir haben in der Grundsicherung junge Frauen und Männer, die keine Ausbildung haben, weil sie Kind und Berufsausbildung nicht unter einen Hut bringen können. Diesen jungen Menschen müssen wir eine Perspektive geben und die darf nicht heißen, warte bis die Kinder aus dem Haus sind."

Im aktuellen Ausbildungsjahr starten bei der Telekom in Berlin, Hannover, Leipzig, München und Stuttgart insgesamt 17 alleinerziehende Mütter ihre Ausbildung in Teilzeit. Außerdem beginnen im Oktober noch drei weitere alleinerziehende Mütter ein duales Studium in Teilzeit an der unternehmenseigenen Hochschule für Telekommunikation in Leipzig.