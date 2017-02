02.02.2017 | Tagungshotels

Im noblen Hotel "Bayerischer Hof" in München fanden Ende 2015 Dreharbeiten zu einem Film statt, der nun in den Kinos läuft.

Bild: Mauritius Images/Dirk von Mallinckrodt

Tagungshotel wird Filmstar: Das Fünf-Sterne-Hotel "Bayerischer Hof" in München bildet den eleganten Mittelpunkt der Filmkomödie "Mein Blind Date mit dem Leben", die im Januar in die Kinos kam. Der Film dreht sich um einen sehbehinderten Hotelmitarbeiter, der versucht, sein Handicap geheim zu halten.

Der Hauptcharakter des gerade gestarteten Films ist so gut wie blind. Trotzdem bewirbt er sich nach dem Abi bei einem Münchener Luxushotel. Er bekommt die Stelle und niemand merkt, dass er so gut wie nichts sieht, denn er übt alle Arbeitsschritte so lange, bis er sie auswendig abspulen kann.

Als er sich in eine Kollegin verliebt, kann er seine visuelle Einschränkung jedoch nicht mehr verheimlichen. Die Dreharbeiten fanden zwischen dem 6. Oktober und 24. November 2015 in München und Berlin statt. Wichtige Außenaufnahmen entstanden in Moosburg an der Isar.

Tagungshotel "Bayerischer Hof": umsatzstärkstes Einzelhotel

Der "Bayerische Hof" gilt laut Branchenblatt "AHGZ" als Deutschlands umsatzstärkstes Einzelhotel. Sein Jahresumsatz lag im Jahr 2015 nach eigenen Angaben bei 66,5 Millionen Euro und damit um 5,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das Hotel "Estrel" in Berlin erreichte zum Vergleich im Jahr 2015 rund 61,8 Millionen Euro Umsatz und das Hotel "Adlon", ebenfalls Berlin, erwirtschaftete im selben Zeitraum 53,0 Millionen Euro.

Innegrit Volkhardt, geschäftsführende Komplementärin des Bayerischen Hofs, die seit über 20 Jahren das Hotel in vierter Generation leitet, ist "besonders stolz und dankbar", dass sehr viele Gäste im Laufe der Jahre zu treuen Stammgästen geworden seien. Zum vielfach preisgekrönten Traditionsunternehmen "Hotel Bayerischer Hof" gehören 340 Zimmer (inklusive 65 Suiten) fünf Restaurants, sieben Bars und eine Vielzahl unterschiedlichster Tagungsräume. Außerdem verfügt das Haus über ein eigenes Theater und einen eigenen Kinosaal.