Stiftung Warentest: Neuer Leitfaden "E-Learning"

26.08.2011 | HR-Management

Lernen mit Apps, Wikis, Blogs und mehr - elektronisch unterstütztes Lernen liegt offensichtlich im Trend. Die Stiftung Warentest hat einen neuen Leitfaden zum Thema E-Learning erstellt, der nicht nur zeigt, wie das Lernen damit funktioniert, sondern auch, worauf Nutzer besonders achten sollten.

Wie läuft der Unterricht in einem virtuellen Klassenzimmer ab? Was steckt hinter elektronischen Lernspielen? Kann man mit Apps fürs Smartphone gut Vokabeln büffeln? Was ist ein Wiki, und wie funktioniert das Lernen damit? Antworten auf diese Fragen bietet der neue Leitfaden "E-Learning" der Stiftung Warentest, der kostenlos im Internet zum Download bereit steht. Die sechsseitige Broschüre zeigt, wie die verschiedenen Lernwege funktionieren und verrät, worauf Nutzer jeweils achten sollten. Interessierte finden außerdem viele Tipps und Hinweise zur Suche nach E-Learning-Angeboten und erfahren, woran sie gute Onlinekurse erkennen.