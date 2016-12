17.07.2012 | Social Media

Unternehmen setzen unterschiedliche Grenzen bei der Nutzung von Social Media.

Bild: Haufe Online Redaktion

Guidelines für den betrieblichen Umgang mit Social Media haben inzwischen 34 Prozent der Unternehmen aufgestellt. Ebenso viele planen dies laut einer Kurzumfrage der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e. V. (DGFP). Arbeitsrechtliche Maßnahmen müssen aber selten ergriffen werden.

Nur in jedem zehnten Unternehmen kam es schon vor, dass unzulässige Äußerungen eines Mitarbeiters oder eine (übermäßige) private Nutzung von Social Media während der Arbeitszeit zu arbeitsrechtlichen Folgen führte. Während die Unternehmen sich mit Guidelines vorsorglich absichern, schulen sie ihre Mitarbeiter aber selten in diesem Thema: Solche Angebote gibt es aktuell lediglich in 15 Prozent der untersuchten Unternehmen. Und zwei von drei befragten Personalmanagern sagen voraus, dass es in ihren Unternehmen keine auf Social Media bezogenen Weiterbildungsangebote geben wird.

Beschränkung der Social-Media-Nutzung sehr unterschiedlich

Wie gehen die Unternehmen nun mit Social Media im Betrieb um? Die Studie zeigt: Den uneingeschränkten Zugriff auf Social Media erlaubt inzwischen gut jedes vierte Unternehmen. Fast genauso viele Unternehmen (26 Prozent) untersagen die private Nutzung, zwölf Prozent setzen zeitliche Grenzen, zehn Prozent gestatten nur bestimmten Mitarbeitergruppen die Nutzung von Social Media am Arbeitsplatz. Weitere sieben Prozent beschränken den Zugang auf ausgewählte Dienste, neun Prozent sperren alle Social Media Dienste und immerhin 15 Prozent der Unternehmen haben diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen.

Wenn nur bestimmte Mitarbeitergruppen Social Media während ihrer Arbeitszeit nutzen dürfen, sind das vorwiegend Beschäftigte aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und HR. In den Fällen, in denen nur bestimmte Social Media Dienste am Arbeitsplatz genutzt werden dürfen, fällt die Wahl hauptsächlich auf Xing und Linkedin, also auf Professional Networks.

An der Online-Befragung Ende März 2012 haben sich 202 Personalmanager beteiligt.