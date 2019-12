So viele der weltweit besten CEOs haben einen MBA-Abschluss

Das Management-Magazin Harvard Business Review hat die hundert besten CEOs der Welt gekürt. Das Ergebnis: 39 von ihnen haben einen MBA-Abschluss. Das sind sieben Vorstandschefs mehr als 2018.

Das Magazin Harvard Business Review hat 2019 in einem komplexen Prozess 883 CEOs anhand von Finanzzahlen und Kriterien zur Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte) bewertet und die hundert besten Chefs gekürt.

Der erste Platz geht an Jensen Huang vom amerikanischen IT-Unternehmen Nvidia, gefolgt von Marc Benioff von Salesforce und Francois Henri Pinault vom Konsumgüterunternehmen Kering. Er hat seinen MBA an der HEC Paris gemacht. Bester deutscher CEO ist Elmar Degenhardt von Continental auf Platz 13.

Die Hälfte der CEOs mit MBA stammt aus den USA

Unter den Top 25 haben 13 Topmanager einen MBA-Abschluss. Einziger Deutscher mit MBA ist Oliver Baete von der Allianz auf Platz 69. 19 der 39 CEOs mit MBA-Abschluss stammen aus den USA, wo der MBA weit verbreitet ist - was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie ihr Studium dort absolviert haben. Fünf Topmanager mit MBA kommen aus Großbritannien, drei aus Spanien. Je zwei CEOs mit MBA sind in Frankreich, Hongkong, den Niederlanden und Spanien aktiv und je einer in Dänemark, Deutschland, Japan, Kanada, Singapur und der Schweiz.

Nur vier Frauen unter den Top 100

Der CEO-Posten ist weiter in Männerhand. Unter den Top 100 sind lediglich vier Frauen (im Vorjahr waren es drei Frauen). Am besten positioniert ist dabei Nancy McKinstry vom Informationsdienstleister Wolters Kluwer aus den Niederlanden auf Platz 16. Sie ist auch die einzige der vier Frauen, die einen MBA-Abschluss (Columbia Business School in New York) hat. Die restlichen drei Frauen sind alle in den USA tätig: Marillyn Hewson von Lockheed Martin, Debra Cafaro vom Immobilienunternehmen Ventas und Lisa Su von Advanced Micro Devices.





