Die Recruiting-Strategie entwickeln

Beispiel: Langfristige Recruiting Strategie entwickeln – nationaler Markt Ein Industrie-Unternehmen baut in den kommenden Jahren einige neue Produktionsstandorte in Deutschland auf. Ingenieur-Absolventen für Verfahrenstechnik stellen die wichtigste erfolgskritische Zielgruppe für das Recruiting dar. Hier herrscht ein scharfer arbeitgeberseitiger Wettbewerb, die Verfügbarkeit ist gering. Die Talente selbst stellen hohe Ansprüche und sind kaum bereit, Kompromisse einzugehen. Das vakanzorientierte Recruiting in Form von klassischer Stellenanzeigenschaltungen kann allenfalls eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Maßnahme in der Recruiting-Strategie sein. Talentpools, Praktika und verschiedene online- und offline-Maßnahmen des Talent Relationship-Managements spielen folglich eine Schlüsselrolle in dieser Strategie.