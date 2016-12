Recruiting-Konkurrenz von den Zeitarbeitsunternehmen

In Zeiten sinkender Arbeitslosigkeit müssen sich die deutschen Zeitarbeitsunternehmen nach Ansicht des Branchenverbandes IGZ neu ausrichten. "Wenn die Arbeitsmarktzahlen sich so positiv entwickeln, also immer weniger Arbeitslose da sind, hat die Zeitarbeit ein Stück weit ein Rekrutierungsproblem", sagte Hauptgeschäftsführer Werner Stolz am Rande des IGZ-Landeskongresses Bayern in Regensburg.Weiter