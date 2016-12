Qualitätssiegel für Digital Publishing

21.06.2011 | HR-Management

Der Sprachenspezialist Digital Publishing ist erneut Träger der renommierten Worlddidac Quality Charter (WQC). Die Worlddidac Association, weltweite Vertretung von Handelspartnern des Bildungsbereichs aus über 50 Ländern, vergibt das exklusive Qualitätssiegel an Unternehmen der internationalen Bildungsbranche.

Nach mehrtägiger und strenger Evaluation durch eine unabhängige Jury, bestehend aus internationalen Bildungs- und Wirtschaftsexperten, erhält Digital Publishing zum wiederholten Mal das Siegel für sein internationales Engagement in der Sprachausbildung sowie für höchste Qualitätsstandards, innovative Bildungsangebote und Service. Die WQC Zertifizierung wird für drei Jahre verliehen, lediglich 20 Unternehmen haben 2011 das exklusive Zertifikat erhalten.

Mit der Qualitätsurkunde (WQC) der Worlddidac Stiftung bescheinigt die internationale Expertenjury Digital Publishing "innovative Produktentwicklungen, die im besonderen Maße zur Bildungsqualität und Nachhaltigkeit in der Sprachausbildung beitragen", so Kateryna Schütz, Projektmanagerin der Worlddidac Stiftung. Die Zertifizierung berücksichtigt nicht nur geltende ISO-Standards, sondern bezieht unter anderem auch Produktqualität, Weiterentwicklung des Produktportfolios sowie den didaktischen Ansatz in die Bewertung mit ein.