Für berufserfahrene Fachkräfte in der Pflege lotet das BMBF-Förderprojekt "Flexicare 50+" neue Möglichkeiten aus, wie sie sich trotz hoher Arbeitsbelastung und Kostendruck weiterbilden können. Das Projektkonsortium entwickelt hierfür Lernszenarien, die anschließend in ausgewählten Krankenhäusern erprobt werden sollen.

In Deutschlands Kliniken, Pflegestationen und in der häuslichen Pflege arbeiten rund 860.000 Pflegekräfte. Fast 200.000 von ihnen befinden sich im letzten Drittel ihres Arbeitslebens und blicken bereits auf viele Dienstjahre zurück. Diese Gruppe befindet sich in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite fordert der Gesetzgeber, dass das pflegerische Handeln dem wissenschaftlichen "State of the Art“ entspricht. Auf der anderen Seite müssen die Fachkräfte in der Pflege ihren anstrengenden Berufsalltag bewältigen und aus der Situation heraus verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Vor diesen Hintergrund will das dreijährige Förderprojekt "Flexicare 50+", das unter der Leitung von Professorin Margot Sieger (SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera) zusammen mit der e/t/s didactic media und dem MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung durchgeführt wird, verschiedene E-Learning-Konzepte entwickeln und in ausgewählten Krankenhäusern testen.

Lernkonzepte im Überblick

Die folgenden drei Szenarien stehen im Vordergrund und sollen im Katholischen Klinikum Bochum, im Karolinen-Hospital Hüsten und im Klinikum Niederberg in Velbert im Frühjahr 2012 erprobt werden:

Micro-Learning: In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften in der Pflege werden in diesem Szenario Mini-Lernlektionen zu aktuellen Themen entwickelt, die sie genau dann nutzen können, wenn das Thema im Berufsalltag auftaucht. Blended Learning: Fachkräfte in der Pflege müssen auch wissenschaftliche Ergebnisse im Berufsalltag zu Rate ziehen. Um diese Erkenntnisse einzuordnen, zu bewerten und zum Wohl der Patienten anzuwenden, werden in diesem Szenario klassische Seminare, internetbasierte Lektionen und Veranstaltungen im Virtuellen Klassenzimmer miteinander kombiniert. Community of Practice: Dieses Szenario bietet die Möglichkeit, sich via Internet über verschiedene berufsbezogene Themen auszutauschen. So helfen sich erfahrene Fachkräfte gegenseitig, ihren anspruchsvollen Berufsalltag zu bewältigen.

Offizieller Projektbeginn war der 1. August. Erste Ergebnisse der Arbeit von "Flexicare 50+" sollen bereits im kommenden Jahr zu erwarten sein.