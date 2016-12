17.10.2012 | Personalentwicklung

Der zweite deutsche Informationstag zur Initiative "We Mean Business" findet am 18. Oktober statt.

Mit der Initiative "We Mean Business" möchte die Europäischen Kommission Unternehmen dazu animieren, mehr internationale Praktikumsplätze zu schaffen. Ziel ist es, die Kompetenzen und die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu steigern.

Der zweite deutsche Informationstag zur Initiative "We Mean Business" findet am 18. Oktober in der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig statt. Die Praktikumsinitiative im Rahmen der "Leonardo da Vinci"- und "Erasmus"-Programme soll Unternehmen die Vorteile der Beschäftigung internationaler Praktikanten aufzeigen. Diese könnten für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf dem internationalen Markt sorgen und ihnen die Suche nach neuen Mitarbeitern erleichtern.

Hintergrund der Initiative sei der Bedarf der deutschen Wirtschaft an jungen Leute mit praktischer Erfahrung und Fähigkeiten, der über die nationalen Grenzen hinausgehe. Zu wenige Arbeitgeber würden die Möglichkeiten nicht kennen, die sich ihren Auszubildenden durch die EU-Programme Erasmus und Leonardo da Vinci bieten. "We Mean Business" soll das ändern und Unternehmen in ihren Bemühungen unterstützen. Das Programm mit Vertretern der DAAD - Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit sowie der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim BIBB, sieht neben Vorträgen Diskussionsrunden mit Unternehmensvertretern, Praktikanten und Unterstützern vor. Dabei geht es vor allem um Praxistipps und Hilfe für Unternehmen und Praktikanten.

2010/2011 absolvierten bereits 5.096 Studenten aus Deutschland ein Erasmus-Praktikum im Ausland. Weitere 14.817 wurden bei ihrem Praktikum oder einem Trainee-Programm im Ausland durch das Leonardo da Vinci-Programm unterstützt.

Das Programm des nationalen Informationstags zu "We Mean Business" in Deutschland ist zu finden unter ec.europa.eu.