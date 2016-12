Neuer Fernkurs "Psychologie für Personalmanager" gestartet

07.07.2011 | HR-Management

Psychologisches Know-how ist für die Arbeit mit Menschen eine wichtige Voraussetzung. Personalmanager, die ihre Kompetenzen dahingehend erweitern möchten, können nun den neuen Fernkurs "Psychologie für Personalmanager" der Europäischen Fernhochschule Hamburg absolvieren.

In acht Monaten werden in diesem neuen Hochschulzertifikatskurs fundierte Kenntnisse in den Bereichen Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie und Eignungsdiagnostik vermittelt. Die Teilnehmer setzen sich mit relevanten Fragestellungen aus dem Alltag des Personalmanagements auseinander, wie zum Beispiel den Dynamiken und Prozessen in Gruppen, der Individualität der Mitarbeiter sowie der bestmöglichen Zuordnung von Positionen und Bewerbern. Die Teilnahme eröffnet Personalmanagern darüber hinaus die Möglichkeit, sich für eine Führungsposition im HR-Management zu qualifizieren.

Nach Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat der Euro-FH, das die Anrechnung der erbrachten Leistungen auf ein eventuelles späteres Studium ermöglicht. Die Regelstudienzeit für den Hochschulkurs „Psychologie für Personalmanager“ beträgt acht Monate. Zudem ist eine kostenlose Verlängerung der Studiendauer um 50 Prozent möglich. Die Kosten belaufen sich auf 235 Euro monatlich.