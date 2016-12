Neue Weiterbildung zum "Tele-Coach International"

Was tut sich auf dem E-Learning-Markt? Welche neuen Trends und Angebote gibt es? Unsere E-Learning-Expertin Gudrun Porath beleuchtet in ihrer monatlichen Kolumne das Thema "E-Learning". Heute geht es um E-Learning-Vorbilder, von denen viele in der Branche noch lernen können.Weiter