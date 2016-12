Mobilität im Job wird wenig unterstützt

02.10.2012 | Flexible Arbeit

Auch an der technischen Mobilität scheint es noch zu mangeln.

Flexibel, mobil und stets erreichbar sollte der deutsche Arbeitnehmer am besten sein - so die Wunschvorstellung vieler Unternehmen. Wer dies verlangt, muss aber auch entsprechende Unterstützung geben. Aber eine aktuelle Umfrage zeigt, dass es daran mangelt.

Wie die aktuelle Mobilitätsumfrage des Stellenmarkts von meinestadt.de unter mehr als 1.400 Nutzern zwischen 15 und 60 Jahren ergibt, fehlt es den meisten deutschen Arbeitnehmern an mobiler Unterstützung durch den Arbeitgeber. So geben fast drei Viertel der Befragten (71 Prozent) an, von ihrer Firma bis dato keinerlei Unterstützung zur beruflichen Mobilität zu erhalten. Lediglich 13 Prozent wird eine Fahrkostenpauschale angeboten, gerade einmal neun Prozent erhalten ein Jobticket, und nur knapp drei Prozent nutzen einen Firmenwagen.

Hier schlummert für Unternehmen großes Potenzial, wenn es darum geht, sich bei Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Personaler, die von ihren Mitarbeitern räumliche Mobilität erwarten, sind daher gut beraten, entsprechende Anreize zu schaffen - auch finanzieller Art, gerade wenn der Firmensitz in einer eher unattraktiven Region liegt. Denn auch wenn pendeln für Arbeitnehmer immer teurer wird, gilt das Auto bei den Deutschen nach wie vor als Hauptverkehrsmittel Nummer Eins zur Arbeit. Dieses nutzen drei Viertel der Befragten, erst weit dahinter folgen der Zug (knapp zwölf Prozent) sowie Bus und Straßenbahn (insgesamt zehn Prozent).

Was die technische Mobilität im Job angeht, so wird einzig das Handy oder Smartphone von den meisten Befragten häufig auch beruflich genutzt (47 Prozent), wie die Umfrage zeigt. Ein Dienst-Laptop oder ein iPad vom Arbeitgeber wird gerade mal von einem Viertel der Befragten häufig genutzt, und genauso viele der Befragten sind auch am Wochenende für Chef und Kollegen per E-Mail erreichbar. Am wenigsten wird das so genannte "Home Office" in Anspruch genommen (15 Prozent).