18.06.2012 | Mittelstand

Keine leichte Aufgabe, ständig neue Ideen und Innovationen zu entwickeln.

Innovationen sind der Motor des Fortschritts und führen zu gesellschaftlichem Wohlstand. Vor allem für viele Mittelständler sind sie der Motor des wirtschaftlichen Erfolgs. Nur: Wie werden Unternehmen innovativ? Die neue "Top 100"-Studie liefert Antworten.

Die mittelständischen Unternehmen, die 2012 mit dem Gütesiegel "Top 100" für ihr Innovationsmanagement ausgezeichnet wurden, sind deutlich erfolgreicher sogar als der Durchschnitt der kleinen und mittleren Betriebe in Deutschland. Das hat die aktuelle "Top 100"-Studie ergeben. Darin untersuchte Dr. Nikolaus Franke, Professor für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien, das Innovationsmanagement und den Innovationserfolg von insgesamt 281 mittelständischen Betrieben in Deutschland.

Die untersuchten Mittelständler kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und sind in den unterschiedlichsten Märkten aktiv. Eines aber eint sie alle: "Mit ihrer klaren Innovationsorientierung sind sie äußerst erfolgreich", weiß Franke. „Wie innovativ ein Unternehmen ist, ist keine Frage der Branche, der Region oder der individuellen Situation, in der sich ein Unternehmen befindet. Es hängt von der Entscheidung jedes einzelnen Unternehmens ab."

Genauso, erklärt der Wiener Innovationsexperte, müsse auch jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden und sich ein auf das Umfeld abgestimmtes Innovationsmanagement-Profil erarbeiten. "Es gibt kein einfaches Kochrezept für Innovativität", bringt Franke es auf den Punkt.

Ein Rezept für Innovationen

Einige Zutaten kann er aber nennen: Das Top-Management hat gerade in mittelständischen Unternehmen eine Schlüsselfunktion inne. Die Top-Manager der ausgezeichneten "Top 100" seien sich dieser Rolle durchaus bewusst. Das zeige sich etwa an den hohen finanziellen Investitionen für Innovationen in Höhe von fast 10 Prozent des Umsatzes. Der Durchschnitt aller Mittelständler liegt gerade mal bei 1,4 Prozent. Auch zeigt die Analyse, dass es sich auszahlt, Mitarbeiter zu Mit-Unternehmern zu machen: Durch das Realisieren von Mitarbeiterideen, oftmals gewonnen durch institutionalisierte Ideenmanagementsysteme, konnten die Top-Innovatoren ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent verringern. Und einen letzten Erfolgsfaktor nennt Franke noch: "Die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten zählt bei Innovationsprojekten mittlerweile zum Standard erfolgreicher Unternehmen."