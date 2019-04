Mitarbeiterzufriedenheit: Auf der Suche nach dem Traumjob

Bild: www.f1online.de Einer von drei Mitarbeitern hat laut einer Studie seinen Traumjob bereits gefunden.

Ein Drittel der Deutschen geht idealistisch an die Arbeit: So viele behaupten in einer Studie von sich, ihren Traumjob gefunden zu haben. Ebenso viele verbindet mit ihrem Job eine glückliche Vernunftsbeziehung: Zwar leben sie nicht ihren Traum, sind aber trotzdem zufrieden.