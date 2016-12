24.09.2012 | Mitarbeiterbindung

Viele Arbeitnehmer wollen das Unternehmen wechseln.

Bild: Haufe Online Redaktion

Was eine schlechte Nachricht für all diejenigen ist, die gegen die Fluktuation im Unternehmen kämpfen, ist eine gute für Recruiter: 31 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, ihren Arbeitgeber in den nächsten fünf Jahren zu wechseln, zeigt eine Hay-Group-Studie.

Die internationale Unternehmensberatung Hay Group hat Mitarbeiter von 1.610 Unternehmen in 46 Ländern befragt. Das Ergebnis zeigt, dass sich die höchste Wechselbereitschaft in Europa in Frankreich findet. Dort können sich 53 Prozent der Mitarbeiter vorstellen, ihren Schreibtisch in den nächsten fünf Jahren an einen anderen Ort zu verlegen.

"Auf der ganzen Welt sind Unternehmen mit dem Phänomen der sinkenden Mitarbeiterloyalität konfrontiert", sagt Thomas Gruhle, Manager Productized Services und Mitglied der Geschäftsleistung von Hay Group DACH. Als ein Grund nennt der Hay Group-Manager, dass es den Unternehmen nicht gelänge, das Arbeitsumfeld ihrer Mitarbeiter so zu gestalten, dass diese ihr Potenzial voll ausschöpfen könnten. "Das führt dazu, dass die Motivation sinkt. Wenn dazu noch ein aussichtsreicher Arbeitsmarkt kommt, dann steigt die Wechselbereitschaft", erklärt Gruhle.

Dabei gehören die Deutschen im europäischen Vergleich eher zu den loyaleren Mitarbeitern. Nur in Spanien denken mit 27 Prozent weniger über einen Jobwechsel nach als in Deutschland. Die größte Wechselbereitschaft haben mit 53 Prozent die Franzosen. Bei den Niederländern können sich 48 Prozent vorstellen, in einem anderen Unternehmen anzuheuern. Bei den Österreichern sind es 37 Prozent, bei den Schweizern 42 Prozent und bei den Italienern 34 Prozent.

Können Sie sich vorstellen, ihren Arbeitgeber in den nächsten fünf Jahren zu wechseln? Spanien 27 % Deutschland 31 % Italien 34 % Belgien 35 % Österreich 37 % Tschechien 39 % Schweiz 42 % Polen 47 % Niederlande 48 % Frankreich 53 %

(Datenquelle: Hay Group)