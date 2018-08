Zum Thema HR-Management

Wohlbefinden: Flow als Anti-Stress-Mittel

Haben Sie heute bei der Arbeit schon einen Flow erlebt? Eine Zeit, in der Sie die Zeit gar nicht wahrgenommen haben, sondern alles wie von selbst lief oder Sie ganz in eine Aufgabe versunken waren? Gut so, denn dann sind Sie weniger anfällig gegen Stress. Weiter

Wissenschaft: Flow im Arbeitsalltag reduziert Erschöpfungszustände

Sich völlig in die Arbeit vertiefen, restlos in der Tätigkeit aufgehen. Die Zeit fliegt nur so vorbei. Dieser Schaffensrausch – passend mit dem englischen Begriff Flow, also Fließen bezeichnet – steigert nicht nur die Leistungsfähigkeit und Produktivität, sondern reduziert auch Erschöpfungszustände, wie eine Studie belegt. Weiter

Projekt: Baustart für "Flow Tower" und "Flow Living" in Köln

Am Gustav-Heinemann-Ufer in Köln-Bayenthal entstehen im Zug der Revitalisierung des ehemaligen BDI-Hochhauses und der neuen Mantelbebauung 246 Eigentumswohnungen. Realisiert wird das Projekt "Flow" durch Tauton. Das Investitionsvolumen liegt bei zirka 125 Millionen Euro. Weiter

Studie: Mitarbeiterbindung: Was Mitarbeiter zufrieden macht

Zu wissen, was die Lebensqualität ausmacht: Danach strebt auch die Wissenschaft. So zum Beispiel die Forscher vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die mit einer aktuellen Studie den Gründen für Erfolg und Mitarbeiterzufriedenheit im Job nachgespürt haben. Was neben dem Gehalt für die Mitarbeiterbindung noch entscheidend ist. Weiter

