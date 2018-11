Bild: Haufe Online Redaktion Bodo Schlegelmilch, Marketingprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien und Vorsitzender der Akkreditierungsorganisation AMBA (Association of MBAs), fordert die Business Schools auf, ihr Geschäftsmodell zu überdenken.

Business Schools unterliegen derzeit einem rapiden Veränderungsprozess und müssen daher ihr traditionelles Geschäftsmodell überdenken, forderte Bodo Schlegelmilch, Marketingprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien und Vorsitzender der Akkreditierungsorganisation AMBA (Association of MBAs) bei einem Vortrag an der Wirtschaftsuniversität Wien.