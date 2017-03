24.01.2013 | MBA

Weibliche MBA-Absolventinnen: Beim Gehalt zunehmend benachteiligt.

Bild: Onyx/F1online

Das Gehalt männlicher und weiblicher MBA-Absolventen driftet zunehmend auseinander. Eine Untersuchung aus den USA stellt fest, dass Frauen in vielen Bereichen wieder verlieren, was sie bis 2002 aufgeholt hatten.

Für die Auswertung hat die Bloomberg Businessweek das Gehalt von 27.000 Absolventen der laut eigenem MBA-Ranking elf populärsten MBA´s der letzten zehn Jahre untersucht. Den größten Gehaltsunterschied gibt es demnach im Bereich Venture Capital/Private Equity. Verdienten weibliche MBA´s in der Branche 2002 immerhin noch 93,7 Prozent des Gehalts ihrer männlichen Kollegen, lag dieser Wert 2012 nur noch bei 82,5 Prozent.

Entwicklung zurückgedreht



Konnten weibliche MBA´s im Jahr 2002 in den Bereichen Entrepreneurship, Finance und Marketing noch mit einem dem der männlichen MBA-Absolventen ebenbürtigen Gehaltscheck rechnen, ging es danach für sie bergab. Im Jahr 2012 erhielten sie für die gleiche Leistung nur noch 97,2 Prozent (Entrepreneurship), 97,2 Prozent (Finance) und 95,6 Prozent (Marketing). Fast Gleichstand beim Gehalt haben Frauen im Consulting erreicht. Die Businessweek führt dies aber nicht auf das Verhandlungsgeschick der MBA-Absolventinnen zurück, sondern vielmehr auf die in diesem Bereich geschlechtsunabhängigen Gehaltsmodelle. Auch die mittlerweile höheren Gehälter von Frauen in Human Resources (107,5 Prozent) und sozialen Non-Profit Unternehmen (102,1 Prozent) relativieren die Autoren des Berichts. Für Human Resources interessierten sich mehr Frauen als Männer, das würde erklären, warum diese mittlerweile schlechter verdienten als ihre weiblichen Kollegen. Das gelte auch für den Non-Profit-Bereich, in dem traditionell mit die niedrigsten Gehälter gezahlt würden.

Tatsächlich zeigt die Auswertung, dass Frauen mittlerweile in acht von elf Bereichen unter dem Gehalt der männlichen MBA´s liegen. Im Jahr 2002 sah die Situation dagegen noch anders aus. Damals war es umgekehrt. Weibliche MBA-Absolventen lagen beim Gehalt nur in drei von elf deutlich hinter ihren Kollegen zurück.