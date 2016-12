Kostenfreies Webinar zum Talentmanagement

08.03.2012 | HR-Management

Talentmanagement ist wichtiger denn je. Fachkräftemangel und demografischer Wandel machen eine umfassende Strategie nötig. Das Webinar "Business und Talent Management: Auf gleicher Wellenlänge oder Schiffbruch?" der Managementberatung DDI in Zusammenarbeit mit dem Personalmagazin unterstützt Sie dabei.

In 30 Minuten erfahren Sie in dem kostenfreien Webinar am 13. März, wie Sie Ihre derzeitige Talentmanagement-Strategie gründlich überprüfen. Zudem können Sie Ihre Kenntnisse um die elementare Rolle des Linienmanagements im Talentmanagement-Prozess vertiefen und erfahren, welche Rolle HR dabei spielen sollte.

Das Webinar richtet sich sowohl an Führungskräfte als auch HR-Verantwortliche. Referent ist Wolfgang Doerfler, Managing Director, DDI Deutschland, Polen und Russland.

Das Webinar am 13. März ist der Auftakt einer sechsteiligen Reihe.