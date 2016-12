26.04.2012 | Talentmanagement

Bequem in 30 Minuten: Tipps zur Führungskräfteentwicklung im Webinar.

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Förderung von Führungskräften ist eine wichtige Aufgabe im Talentmanagement. Doch sie kommt trotzdem häufig zu kurz. Im Webinar der Serie "Talentmanagement in 30 Minuten" von DDI in Zusammenarbeit mit dem Personalmagazin erfahren Sie, wie Sie Ihre Führungskräfte besser unterstützen können.

Welche Entwicklungsmaßnahmen machen den Unterschied – und welche nicht? Wie lässt sich ein hohes Maß an Engagement in schweren Zeiten generieren? Welches sind pragmatische Wege, Führungskräfte bei einem Ebenenwechsel zu unterstützen? Und wie lassen sich einhergehende Fallen vermeiden?

Diese und weitere Fragen werden im kostenfreien Webinar am 15. Mai ab 9.30 Uhr in 30 Minuten behandelt. Referent ist Heiner Küpper, Strategic Account Manager bei DDI.

Das Webinar mit dem Titel "Erfolgreiche Führungskräfteentwicklung" ist das dritte in der sechsteiligen Serie. In den nächsten Monaten können Sie an den weiteren Webinaren zu den Themen Nachfolgemanagement, Performance Management und Nachhaltigkeit im Talentmanagement teilnehmen.

Ausführliche Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.ddiworld.de/talent-management-in-30-minute.