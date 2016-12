Kostenfreie Webinar-Reihe rund um das Talentmanagement

26.06.2012 | Performance Management

In 30 Minuten online informieren: Webinar zu Performance-Management -Systemen

Bild: Haufe Online Redaktion

Unternehmen mit sehr guten Performance-Management-Systemen weisen ein höheres Mitarbeiterengagement und einen höheren Kundenservice aus, so die Experten von DDI. Grund genug, das eigene System unter die Lupe zu nehmen. Ein kostenfreies Webinar unterstützt Sie dabei.

Im Webinar von DDI, das in Kooperation mit dem Personalmagazin veranstaltet wird, erhalten Sie in 30 Minuten grundlegende Informationen zu Performance-Management-Systemen. Es findet am 17. Juli von 9:30 bis 10:00 Uhr statt.

Der Referent Wolfgang Doerfler, Managing Director, DDI Deutschland, Polen und Russland, erläutert unter anderem, wie Sie die Umsetzung vorantreiben, indem Sie Unternehmensstrategie und Ziele des Einzelnen sowie des Teams miteinander verknüpfen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Top-Performer und Schlüsselpositionen von anderen Rollen trennen und wie Sie 360°-Instrumente am effektivsten in den Leistungsgesprächsprozess integrieren. Am Ende sollen Sie wissen, wie Sie sowohl das "Was" als auch das "Wie" der Leistung messen. Alle Teilnehmer erhalten zudem ein Exemplar des "Performance Impact" von DDI, einem Recherche-Dokument, das diverse Studien zum wirtschaftlichen Aspekt von Performance-Management-Systemen zusammenfasst.

Das Online-Training ist eines von sechs in der Webinar-Reihe "Talentmanagement". Das nächste Webinar wird am 6. September zum Thema "Die Auswirkungen des Business nachweisen - das Momentum erhalten" stattfinden.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.ddiworld.de/tmin30.