Martin Boehm: "Wir an der IE Business School nutzen zwei Formate für die Interaktion online: Videokonferenzen und Foren. Die Videokonferenzen bieten den Vorteil einer Interaktion ähnlich wie in der realen Welt. Die Foren bieten ein höheres Maß an Flexibilität, da nicht alle Teilnehmer des Kurses immer zur gleichen Zeit verbunden sein müssen. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese Formen der Online-Interaktion teilweise der Interaktion in der realen Welt sogar überlegen sind. Online-Foren bieten zum Beispiel die Möglichkeit, viel tiefer in die Thematik einer Falldiskussion einzusteigen. Studenten haben Zeit zu recherchieren, um eine qualifiziertere Antwort zu formulieren. Somit steigt auch die Qualität der geführten Diskussion."

Jens Wüstemann: "Ich erinnere mich dabei gerne an die Abschiedsrede des Kurssprechers unseres zweiten MBA-Jahrgangs im Jahr 2004. Er sagte sinngemäß: 'Ich kann jede Menge Bücher über die Sixtinische Kapelle lesen, mir Bildbände und Filme ansehen. Aber nichts kann die Sinneseindrücke bei einem Besuch dieses Bauwerks ersetzen.' Diese Worte übertrug er auf seine MBA-Erfahrung und kam zu dem Schluss, dass es für alle ungemein bereichernd war, über kulturelle oder fachliche Grenzen hinweg miteinander und voneinander zu lernen. Ich bin der Überzeugung, dass dies in einem reinen Online-Programm nicht in der gleichen Qualität darstellbar ist."