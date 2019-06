INSEAD startet Master in Management

Studientrips nach Abu Dhabi, China oder in die USA runden das neue Masterprogramm der INSEAD ab.

In einer Wirtschaftswelt mit rasanten Veränderungen brauche es innovative und kreative Menschen, die disruptive Modelle und Strukturen schaffen können, so beschreibt die INSEAD Business School die Beweggründe für die Schaffung eines neuen Masters in Management.

In einer Wirtschaftswelt mit rasanten Veränderungen brauche es innovative und kreative Menschen, die disruptive Modelle und Strukturen schaffen können, so beschreibt die INSEAD Business School die Beweggründe für die Schaffung eines neuen Masters in Management.

INSEAD steigt mit einem neuen Master in Management (MIM) in das boomendes Marktsegment ein. Vor allem in Europa wird der MIM für jüngere Studenten ohne Berufserfahrung immer mehr zum Konkurrenten für den MBA. Denn er entspricht eher dem gewohnten europäischen Studiensystem, bei dem ein Ausstieg aus dem Job für ein MBA-Studium - verbunden mit einem Verdienstausfall - noch immer ungewohnt ist.

Bisher bietet die Topschule mit Standorten in Fontainebleau bei Paris, Singapur und Abu Dhabi nur Programme für Teilnehmer mit Berufserfahrung an und hat mit jährlich rund 1000 Studenten eines der größten MBA-Programme weltweit.

Für die VUCA-Welt gerüstet

In einer Wirtschaftswelt mit rasanten Veränderungen brauche es innovative und kreative Menschen, die disruptive Modelle und Strukturen schaffen können, schreibt die Schule. Als Business School gehöre INSEAD schon immer zu den Vordenkern bei der innovativen Managementausbildung und reagiere auf die Bedürfnisse des Marktes. Das neue zehnmonatige Vollzeit-Programm zum MIM solle die nächste Generation dazu befähigen, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben und einen wertvollen Beitrag im digitalen Zeitalter zu liefern. Es soll innovatives und problemorientiertes Lernen kombinieren, um junge Talente auf eine globale Karriere vorzubereiten.

Managementtheorie und -praxis

Dabei sollen die Studenten nicht nur aktuelles Wissen erwerben, sondern auch lernen, wie sie die Theorie in realen Situationen umsetzen. In den Kernkursen werden daher nicht nur Grundlagen der wesentlichen Managementdisziplinen vermittelt, es gibt auch experimentelle und praktische Blöcke mit Firmenbesuchen. Zudem werden digitale Wahlkurse in Social Media Analytics, Fintech und Blockchain angeboten.

Die Studenten studieren sowohl in Frankreich als auch in Singapur, um von internationalen Kommilitonen und Professoren zu lernen. Weiter gibt es Studientrips nach Abu Dhabi, China oder in die USA. Auch eine Karriereberatung wird während des Studiums angeboten und die Absolventen bekommen Zugang zu Toparbeitgebern. Zu den Zulassungsvoraussetzungen gehören ein erster akademischer Abschluss sowie der Zulassungstext GMAT.





Das könnte Sie auch interessieren:

Spezialisierte Master: Accounting an erster Stelle

MBA – ein Master mit verschiedenen Varianten

MBA-Programme 2019/2020: Startschuss für die Führungskarriere