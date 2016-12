04.10.2011 | HR-Management

Im Rahmen der Veranstaltung "Gemeinsam für Fachkräfte", zu der der Deutsche Industrie- und Handelskammertag geladen hatte, wurde der "Initiativpreis Aus- und Weiterbildung 2011" verliehen. Zu den Preisträgern zählen das Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft in Euskirchen, die Telekom AG, die Bundesagentur für Arbeit gemeinsam mit der Unternehmensberatung Kienbaum sowie die Lausitzer Rundschau.

"Die Institutionen, die wir heute auszeichnen, gehen die Herausforderung Fachkräftesicherung mit einem besonderen Engagement an", gratulierte DIHK-Präsident Hans Heinrich Driftmann den vier Gewinnern. Was sich sehen lässt: Das Spektrum der ausgezeichneten Initiativen, die sich gegen mehr als 50 Bewerber durchsetzen konnten, umfasst dabei eine sehr breite Palette beruflicher Bildung. Vom Einstieg in Ausbildung für alleinerziehende Eltern ohne Berufsabschluss über ein erfolgreiches Auszubildendenprojekt bis hin zur innerbetrieblichen Förderung von leistungsstarken Mitarbeitern durch ein Studium oder Weiterbildung, ist alles vertreten.

Die vier Gewinner 2011 im Überblick

Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft: "EliTA" – Eltern in Teilzeit-Ausbildung bringen

Alle Potenziale heben – das Projekt "EliTA" ist nahezu ein Musterbeispiel für die Umsetzung dieses bildungspolitischen Ziels. Das Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft hat sich mit seinem Projekt der Zielgruppe der alleinerziehenden Eltern ohne Berufsabschluss verschrieben. Zum einen werden die Teilnehmer in einem intensiven Vorbereitungskurs auf eine Berufsausbildung eingestimmt, zum anderen werden über EliTA Ausbildungsplätze akquiriert - insbesondere für eine Teilzeit-Ausbildung. Bei Bedarf werden Unternehmen wie auch Auszubildende während der ersten Zeit des gemeinsamen Weges weiterhin über das Projekt begleitet und unterstützt.

Deutsche Telekom AG: Bologna@Telekom – Leistungsstarke Mitarbeiter fördern

Die Deutsche Telekom AG gibt über ein innerbetriebliches Förderangebot talentierten Mitarbeitern – mit und ohne Abitur – die Chance auf ein berufsbegleitendes Studium. Das gezielte Studienangebot wird mit insgesamt sieben Partnerhochschulen realisiert. Das Unternehmen selbst unterstützt die Mitarbeiter mit 50 Prozent Kostenübernahme sowie zeitlichen Spielräumen für das Studium.

Bundesagentur für Arbeit und Kienbaum Management Consultants GmbH: "In Führung gehen" – Weiterbildung von Führungskräften

Die Bundesagentur für Arbeit stellt sich den Herausforderungen der Fachkräftesicherung nach außen wie nach innen. Das innerbetriebliche Weiterbildungsprojekt "In Führung gehen" setzt bei Bereichs- und Teamleitern an, die insbesondere die sogenannten "Soft Skills" der Führungskräfte ausbauen soll. Die Weiterbildung wird durch eigens geschulte interne Trainer der Bundesagentur für Arbeit umgesetzt. Entwickelt und eingeführt wurde die Maßnahme mit Unterstützung der Unternehmensberatung Kienbaum.

Sonderpreisträger Lausitzer Rundschau: "PLANBAR" – Berufsorientierung von Jugendlichen, für Jugendliche

Einen Sonderpreis vergibt die Jury in diesem Jahr an "PLANBAR", ein Projekt der Auszubildenden und Studenten der Lausitzer Rundschau Medienverlag und Druckerei GmbH. "PLANBAR" wird als Zeitschrift sowie als interaktive Website angeboten und soll "auf Augenhöhe" Schüler der Region rund um das Thema Berufswahl informieren. Das Projekt wird vollständig von einem Projektteam der Azubis und Studenten geplant, umgesetzt und evaluiert. So geht es innerbetrieblich um eigenverantwortliches Lernen und Handeln. Darüber hinaus entsteht jedoch auch ein Produkt, das einen Beitrag zur Fachkräftesicherung einer gesamten Region leistet.