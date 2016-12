In eigener Sache: Personaler-Stammtisch zu Social Recruiting

09.11.2011 | HR-Management

Die Xing-Gruppe "Personaler Stammtisch" veranstaltet in Partnerschaft mit Haufe-Lexware eine Veranstaltungsreihe, die den Einsatz von Social Media im HR-Bereich beleuchten und optimieren soll. Die kostenfreie Veranstaltung findet in Berlin, Frankfurt und Köln statt.

Zielgruppe der Veranstaltung, die unter dem Motto "HR mit Xing, LinkedIn & Co. – effiziente Personalbeschaffung, Mitarbeiterbindung & Nachfolgeplanung" steht, sind Personalverantwortliche in Unternehmen. Es sollen Managementmethoden mit erfolgreichen Konzepten des Internets verbunden und Möglichkeiten zu einem nachhaltigen und zukunftweisenden Bewerber- und Mitarbeitermanagement aufgezeigt werden.

Themen: Forschungsprojekt und Software-Einsatz

So wird Professor Ricardo Büttner in seinem Vortrag "Personalbeschaffung und Headhunting in Xing, LinkedIn & Co." ein vom Bundesministerium gefördertes Forschungsprojekt vorstellen, das den Rekrutierungsprozess in internetbasierten sozialen Netzwerken zeitlich beschleunigt und die Kandidatenauswahl deutlich verbessert.

Dabei geht die Methode über den bisher gängigen Abgleich bestimmter Stichwörter hinaus. Eine tragende Bedeutung kommt vielmehr der Frage zu, wie das Matching zwischen der Persönlichkeit der Kandidaten und der Unternehmenskultur mittels sozialer Netzinformationen ermittelt werden kann.

Zur Erfassung und Bewertung von Kandidaten-Profilen kann eine Software eingesetzt werden, welche auf Basis dieser Informationen eine qualitativ hochwertige Empfehlungsliste für eine entsprechende Vakanz generiert. Gabriele Todaro, HR-Software-Spezialist bei Haufe-Lexware, wird die webbasierte Software-Lösung "Haufe Talentmanagemnt" – ein gemeinsames Produkt von Haufe-Lexware und der umantis AG – bei der Veranstaltung vorstellen.

Veranstaltungstermine und Anmeldeinformationen

Berlin: 30.11.2011, 18.00 Uhr, Domlounge im RadissonBlue Hotel

Frankfurt: 14.12.2011, 18.00 Uhr, Cafe Hauptwache

Köln: 15.12.2011, 18.00 Uhr, Loft im New Yorker Hotel

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Personalverantwortliche, die gerne teilnehmen wollen, sollten sich bei Rebecca Peters unter rebecca.peters@haufe-lexware.com oder in der Xing-Gruppe "Personaler Stammtisch" anmelden. Da das Teilnehmerkontingent begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung bis jeweils eine Woche vor dem gewünschten Termin notwendig.