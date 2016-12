hidden-professionals GmbH in Gründung

27.01.2010 | HR-Management

Der Geschäftsbereich „Personal“ der m-result GmbH in Mainz macht sich selbstständig und startet als „hidden professionals GmbH“ in eine eigene Zukunft. Das Unternehmen bietet technische und administrative Unterstützung für die Personalarbeit.

Schwerpunkt der Arbeit von hidden professionals ist das Bewerbermanagement. Mit einer Software zur Entgegennahme und Bearbeitung von Bewerbungen über das Internet werden viele Vorgänge beschleunigt und erleichtert. Derartige Software gibt es bereits von mehreren Anbietern auf dem Markt, „aber was uns auszeichnet, ist die unterstützende Dienstleistung“ ergänzt Christian Hake, Geschäftsführer im neuen Unternehmen: „Jegliche Administration übernimmt das Team von hidden professionals. Zudem wird jeder Fachvorgesetzte, der an der Personalauswahl beteiligt ist, von uns persönlich in die Software eingewiesen und durch den gesamten Auswahlprozess begleitet.“

Mit diesem Angebot liegt das Unternehmen voll im Trend: für die kommenden Jahre prognostizieren Branchenexperten, dass sich Onlinebewerbungen auch im Mittelstand weiter durchsetzen werden. Viele Unternehmen schrecken nur noch vor den Investitionen zurück, die bei anderen Anbietern weit im sechsstelligen Bereich liegen können. Hier will hidden professionals mit einem Geschäftsmodell punkten, das ohne Anfangs­investition auskommt.