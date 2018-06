Mit Standorten in sechs europäischen Metropolen - hier der Standort in Berlin - möchte die ESCP Europe einen aktiven Beitrag zur Entwicklung einer europäischen Managementkultur anbieten. Bild: ESCP

Der Henkel-Konzern arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit der Wirtschaftshochschule ESCP Europe in Berlin zusammen. Nun wird die Zusammenarbeit noch ausgebaut.

In der Vergangenheit fand die Zusammenarbeit vor allem auf praktischer Ebene statt: So rekrutierte der Konzern zum Beispiel Absolventen in Frankreich und Deutschland und Führungskräfte des Konzerns waren bei der ESCP als Gastdozenten tätig. Nun wird die Open Innovation-Plattform "Henkel X" mit den Aus- und Weiterbildungsformaten der Business School im Bereich Digital Business verknüpft. So wird der Chief Digital Officer von Henkel, Rahmyn Kress, im Wahlpflichtkurs „Organisational Behavior & Change“ über die Erfahrungen mit der digitalen Transformation in der Fast Moving Consumer Goods (FMCG)-Branche referieren. Zudem wird Henkel Industriepartner bei der Ausgestaltung des neuen Masterstudiengangs „Strategy and Digital Business“ und dort den Hackathon leiten.

Kooperation auch beim Kooperation beim Leadership-Programm

Geplant ist auch eine stärkere Kooperation im Leadership-Programm U-School - The Entrepreneurial Acceleration Programme, das aus vier dreitägigen Modulen besteht. Dort erhalten angehende Führungskräfte das notwendige Know-how und ein Übungsumfeld, um innovative Ideen für die Unternehmenspraxis ausprobieren und umsetzen zu können. Dabei lernen sie nicht nur neueste Management-Tools kennen, sondern profitieren auch vom Coaching durch erfahrene Entrepreneure und Intrapreneure.

Über die ESCP Europe

Die ESCP Europe gehört zu den führenden Business Schools in Europa. Auf dem Berliner Campus bietet sie unter anderem einen Vollzeit-MBA und einen Executive MBA an, bei man die Module an den verschiedenen Standorten der Schule in Berlin, London, Madrid, Paris, Turin und Warschau besuchen kann. Die ESCP Europe Berlin verfügt über die drei wichtigsten internationalen Akkreditierungen AACSB, AMBA und EQUIS). Im letzten Ranking der Financial Times belegte ihr Executive MBA Platz 13 weltweit.