Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich weiter abgeschwächt. Das zeigt auch der aktuelle Hays Fachkräfte-Index. Danach ist die Zahl der Stellenangebote im Vergleich zum Vorquartal für alle Branchen, insbesondere aber für Ingenieure und Finanzfachleute, zurückgegangen.

Während der Abwärtstrend für die Angebote an IT-Spezialisten noch moderat ausfällt, weisen die Zahlen für Ingenieure und Finanzfachleute weitaus stärker nach unten. Am gravierendsten sinkt der Bedarf für Fachkräfte in "Life Sciences". Im Vergleich zum ersten Quartal 2012 beträgt der Rückgang an Stellenanzeigen der Unternehmen im zweiten Quartal 2013 satte 32,5 Prozent.

Nachfrage im IT-Bereich besteht, aber auf geringerem Niveau

Absolut betrachtet sind nach wie vor am meisten IT-Spezialisten gefragt. In der IT-Branche direkt werden meist Anwendungsentwickler gesucht, wenngleich auf niedrigerem Niveau als im Vorquartal. Einen Anstieg ist hingegen bei der Nachfrage nach Projektleitern und IT-Beratern zu verzeichnen. Über die vergangenen zwei Quartale blieb die Nachfrage nach SAP-Beratern zwar konstant, im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres hat sich die Zahl der Stellenangebote für SAP-Experten jedoch um 70 Prozent reduziert.

Hersteller haben wenig Bedarf an Ingenieuren

Interessant auch die Nachfrage-Entwicklung bei den Ingenieuren: Insgesamt ging der Bedarf in den vergangenen fünf Quartalen zurück. Das bezieht sich vor allem auf die Industriebereiche Automobil- und Elektrotechnik sowie Medizintechnik. Ingenieurbüros suchen allerdings weiterhin nach neuen Mitarbeitern. Hieran lässt sich ablesen, die Ingenieurtätigkeit verlagert sich vom Hersteller zum externen Partner.

Stellenmarkt für Finance-Fachkräfte bleibt eher stabil

Die Nachfrage nach Finance-Fachkräfte ist in fast allen Branchen gesunken, außer bei Banken und im Handel, der ohnehin mit Abstand den höchsten Bedarf an Finance-Spezialisten hat. Während die Zahl der Stellenangebote für Risikomanager und Auditoren konstant geblieben ist, sank die Nachfrage nach Buchhaltern und Controllern. Insgesamt bewegt sich der Stellenmarkt für Finance-Experten im Vergleich zu anderen Spezialistengruppen jedoch auf einem vergleichsweise stabilen Niveau.

Hohes Beschäftigungsniveau muss beim Vergleich berücksichtigt werden

"Eine Tendenz nach oben ist aus den vorliegenden Zahlen noch nicht zu erkennen. Langsam, aber gleichwohl seit einem Jahr, geht die Zahl der Stellenangebote stetig zurück. Trotz der sinkenden Nachfrage nach Fachkräften muss man jedoch berücksichtigen, dass in Deutschland in den letzten beiden Jahren mehr als 500.000 neue Arbeitsplätze entstanden sind. Unsere Beschäftigungsquote bewegt sich auf einem insgesamt sehr hohen Niveau. Dies erklärt – bei aller schwächeren Konjunktur – die geringere Anzahl an Stellenanzeigen seit einigen Quartalen“, kommentiert Dirk Hahn, Vorstand der Hays AG, diese Entwicklung.

Der Hays Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung aller relevanten Stellenanzeigen in den überregionalen und regionalen Tageszeitungen sowie der meistfrequentierten Online-Jobbörsen.

