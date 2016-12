Guter Vorsatz Nr. 9: Eigenes Marketing verbessern

16.01.2012 | HR-Management

Es ist wieder Zeit für gute Vorsätze - auch in Personalabteilungen. Zehn davon, die in vielen Firmen Erfolg versprechen, hat unser Autor Robert Knemeyer zusammengetragen. Heute lautet die Empfehlung: Wir haben ja wirklich eine breites Service-Spektrum, aber oftmals ist unseren Kunden dies gar nicht richtig bekannt. Also sollten wir unsere Kunden besser informieren.

Kennen Sie das auch? In der Personalabteilung sind wir ja mit wirklich vielen Themen rund um die Mitarbeiter beschäftigt und haben damit auch alle Hände voll zu tun. Allerdings scheinen die Kunden dies vielfach nicht zu bemerken, mit welch vielfachen Themen sich die Personalabteilung zum Wohle der Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Insbesondere die Beratungsleistung, die gegenüber den Mitarbeitern erbracht wird, ist oftmals nicht bekannt. Vielleicht liegt es daran, dass wir selber zu wenig auf gutes Eigen-Marketing zu achten. Eine Studie von der Uni Koblenz, die bei Haufe 2011 veröffentlicht wurde, hat aufgezeigt, dass nur 33 % der Mitarbeiter das Leistungsprogramm der Personalabteilung kennen und auch nur 35 % über Neuerungen und Änderungen regelmäßig informiert werden.

Wenn Sie das auch kennen, sollten Sie sich für 2012 vornehmen, das eigene Marketing zu verbessern. Ein erster Ansatz könnte z. B. sein, eine Übersicht zu erstellen, in der die Änderungen für die Mitarbeiter und den finanziellen Konsequenzen mit Beispielrechnungen dargestellt sind (BBG, Beitragsätze, Höchstbetrag PKV, JAE etc.). Auf diese Art und Weise ließe sich ein Infoservice etablieren, der auch Themen wie Mutterschutz, Elternzeit, Pfändung, Pflegezeit, Familienpflegezeit darstellen könnte, um dazu passend die Beratungsleitung der Personalabteilung aufzuzeigen. Ein erster Schritt wäre z.B., jeweils monatlich eine Information dazu zu veröffentlichen, welche Mitarbeiter neu im Unternehmen sind, welche ausgeschieden sind und welche versetzt wurden. Auf jeden Fall lassen sich genügend Themen finden, die man als Aufhänger nutzen kann, um etwas präsenter zu werden und besser wahrgenommen zu werden.