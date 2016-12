Guter Vorsatz Nr. 7: Besetzung der Führungsfunktionen prüfen

Es ist wieder Zeit für gute Vorsätze - auch in Personalabteilungen. Zehn davon, die in vielen Firmen Erfolg versprechen, hat unser Autor Robert Knemeyer zusammengetragen. Heute lautet die Empfehlung: Die 3 Kernprozesse machen im HR einen Großteil der Arbeit aus, deswegen sollten diese so optimal wie möglich ablaufen.Weiter