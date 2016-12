09.01.2012 | HR-Management

Es ist wieder Zeit für gute Vorsätze - auch in Personalabteilungen. Zehn davon, die in vielen Firmen Erfolg versprechen, hat unser Autor Robert Knemeyer zusammengetragen. Heute lautet die Empfehlung: Die 3 Kernprozesse machen im HR einen Großteil der Arbeit aus, deswegen sollten diese so optimal wie möglich ablaufen.

Kennen Sie das auch? Gerade die Kernprozesse in der Personalabteilung laufend eigentlich schon seit je und je gleich ab und es heißt: Das haben wir schon immer so gemacht. Dabei wäre es gerade gut, die drei wichtigen Kernprozesse in der Personalabteilung, also Eintritt, Austritt und Vertragsänderung (Versetzung, Arbeitszeit, Vergütung) Prozesse genau unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob hier nicht doch noch Verbesserungspotential besteht. Diese Prozesse sind deswegen so entscheidend, aber auch gravierender, weil bei diesen Kernprozessen nicht nur bereits verschiedene Kollegen aus der Personalabteilung beteiligt sind, sondern auch andere Abteilungen im Unternehmen (z. B. Fachabteilung, Betriebsrat und gegebenenfalls noch weitere) involviert werden müssen. Dadurch ergeben sich viele Schnittstellen, bei denen Kommunikation, Information und Abstimmung sehr wichtig sind, damit diese Prozesse reibungslos funktionieren können. Nicht, dass es plötzlich heißt: Wer hat denn die Unterlagen von dem Bewerber, der am Empfang steht?

Wenn Sie das auch kennen, sollten Sie sich für 2012 vornehmen, diese drei Kernprozesse genau zu analysieren, die einzelnen Schritte durchzugehen, die Schnittstellen zu bestimmen, daraus die nötige Kommunikation und Information anzuleiten und vielleicht auch eine Prozessbeschreibung zu erstellen. Ein großer Vorteil wäre dabei, eine gemeinsame Datenbasis zu haben, mit der alle arbeiten.

Dann könnten die Prozesse schneller und reibungsloser ablaufen. Gerade im Recruiting wird man in Zukunft wohl kaum noch mehrere Monate Zeit für die Besetzung einer vakanten Position haben.