05.01.2012 | HR-Management

Es ist wieder Zeit für gute Vorsätze - auch in Personalabteilungen. Zehn davon, die in vielen Firmen Erfolg versprechen, hat unser Autor Robert Knemeyer zusammengetragen. Heute lautet die Empfehlung: Damit die HR IT Systeme optimal genutzt werden können, sollten auch alle in der Personalabteilung darauf geschult sein.

Kennen Sie das auch? Wir haben in den meisten Personalabteilungen sehr gute, umfangreiche IT- Systeme im Einsatz; das können z. B. SAP, Loga oder ein anderes Produkte sein. Auf der anderen Seite ist aber von den Mitarbeitern in der Personalabteilung kaum jemand so gut geschult worden, dass er die umfangreichen Möglichkeiten, die die Programme bieten, auch wirklich richtig nutzen kann. Oftmals besteht sogar das Phänomen, dass lediglich die Kollegen, die mit der Gehaltsabrechnung zu tun haben, die einzigen sind, die sich noch am meisten damit auskennen. Bei vielen anderen Kollegen in der Personalabteilung sind kaum Kenntnisse da, weil eben die entsprechenden Schulungen fehlen. Das führt dazu, dass diese Kollegen dann einzelne Excel Tabellen pflegen und Listen darin anlegen. Dies sind dann aber erstaunlicherweise diejenigen, die aber keinen Serienbrief damit erstellen können.

Außerdem haben viele ein Programm, mit dem alle HR Bereiche, also Recruiting (inkl. Bewerbermanagement), Personalentwicklung (inkl. Talentmanagement), Gehaltsabrechnung und Personalcontrolling (inkl. Personalplanung) vorgenommen werden könnte; leider gibt es aber für jeden Teilbereich ein eigenes extra Programm und dazu noch von einem anderen Herstellers.

Wenn Sie das auch kennen, sollten Sie sich für 2012 vornehmen, Ihre HR IT-System in den Focus zu nehmen und alle Mitarbeiter der Personalabteilung so darauf schulen zu lassen, damit eine optimale Nutzung ermöglichst wird. Der große Nutzen würde dann vor allem darin bestehen, dass alle mit der gleichen Datenbasis arbeiten können und keine weiteren Listen gepflegt werden müssten, die dann möglicherweise andere Daten enthalten.