Guter Vorsatz für 2012: Akuten Stress im Job bewältigen

28.12.2011 | HR-Management

Wer kennt es nicht: Jedes Jahr aufs Neue setzen wir uns gute Vorsätze für das neue Jahr. Zum Jahresende stellen wir aber fest, dass unser innerer Schweinehund wie immer stärker war. Tipps, wie man Vorgenommenes einhalten kann, Stress vermeidet und die Arbeitszufriedenheit im neuen Jahr steigert, gibt die gesetzliche Unfallversicherung VBG.

Das A und O guter Vorsätze ist, dass man immer klein anfängt und sich nicht überfordert. Egal, ob es ums Abnehmen oder Abschalten geht: Wer sonntagabends eine halbe Stunde Zeit für sich reserviert und kleine Erfolge belohnt, bringt sich der Erfüllung der guten Vorsätze Schritt für Schritt näher. Wichtig ist auch die richtige Einstellung: "Denken Sie lösungsorientiert. Übernehmen Sie Verantwortung und werden Sie aktiv. Jammern ist eine Sackgasse, da sollten Sie sich selbst die rote Karte zeigen, je früher desto besser.", sagt Jasmine Kix, Expertin für Stressmanagement bei der VBG.

Um akuten Stress bei der Arbeit zu vermeiden, empfiehlt die VGB darüber hinaus folgende Tipps:

Tipp 1: Lassen Sie Pausen und Erholungsphasen in der Hektik nicht ausfallen. Gerade in stressigen Zeiten ist es wichtig, mit den Kräften zu haushalten.

Tipp 2: Bewegung ist eines der wirksamsten Mittel, um Stress abzubauen, zufriedener zu sein und die Gesundheit zu fördern. Melden Sie sich am Besten noch heute für den häufig aufgeschobenen Schwimmkurs oder die Laufgruppe im Sportverein an. Die Termine stehen dann fest und im Januar geht es dann direkt los.

Tipp 3: Wer immer wieder in die gleichen Stressfallen tappt, sollte die wichtigsten "Verabredungen mit sich selbst" auf einen großen Zettel schreiben und ihn gut sichtbar, beispielsweise am Bildschirm oder in der Küche zu Hause, platzieren.

Tipp 4: Die eigenen Bedürfnisse treten immer zurück? Erst die Arbeit dann das Vergnügen? Das kann auf Dauer zu Frust führen. Ein Grundprinzip lautet daher: Sei auch nett zu dir selbst. Empfehlenswert ist es, kleine Erinnerungen oder Termine mit sich selbst in den Kalender 2012 zu schreiben.