Der Graduate Management Admission Test (GMAT), bisher bei mehr als 6.000 Business Schools der Standardtest bei der Zulassung von MBA-Studenten, hat seine Alleinstellung verloren.

Immer mehr Business Schools akzeptieren neben dem Graduate Management Admission Test (GMAT) den Test Graduate Record Examinations (GRE), der bisher generell für Master-Studiengänge eingesetzt und im Gegensatz zum GMAT nicht speziell für Business Schools entwickelt wurde. So lag die Zahl der absolvierten GMAT-Tests 2017 ungefähr auf dem Niveau von 2008, während die Zahl der absolvierten GRE-Tests im selben Zeitraum deutlich gestiegen ist.

GRE hat noch geringere Akzeptanz

Inzwischen akzeptieren mehr als 1.200 MBA-Programme den GRE. Allerdings ergab eine Umfrage von Kaplan Test Prep, dass 21 Prozent der Schulen, die beide Tests zulassen, dennoch den GMAT bevorzugen. INSEAD, das bisher beide Tests akzeptierte, hat laut einem Bericht der Financial Times seine Vorgaben inzwischen wieder verschärft und lässt den GRE nur noch zu, wenn der Bewerber keine Möglichkeit hat, den GMAT in seinem Land abzulegen.

Das Graduate Management Admission Council (GMAC), das den Zulassungstest verwaltet, hat bereits auf die zunehmende Konkurrenz reagiert und im April eine Verkürzung des Tests von vier auf dreieinhalb Stunden bekannt gegeben. Damit ist der GMAT nun 15 Minuten kürzer als der GRE.

GMAC kauft britische MBA-Website

Vor kurzem wurde zudem bekannt, dass GMAC die britische MBA-Website Business Because gekauft hat, um an mehr potenzielle Testkandidaten zu kommen und deren Daten an die Business Schools zu vermarkten. 2016 verkaufte GMAC bereits mehr als 17.000 Suchanfragen von Schulen, die in der Datenbank anhand der GMAT-Scores, des Ortes und der bevorzugten Programme nach potenziellen Studenten suchen können.

Die Website Business Because, die zahlreiche von Schulen gesponserten Artikel veröffentlichte, verlangt von den Nutzern, sich zu registrieren, um vollen Zugang zu den Inhalten zu bekommen und hat nach eigenen Angaben mehr als 40.000 registrierte Nutzer.

Die Testkategorien

Der GMAT umfasst die Kategorien "Analytical Writing", "Integrated Reasoning", "Quantitative Section" sowie "Verbal Section". Die Ergebnisse können zwischen 200 und 800 Punkten liegen, üblich sind Ergebnisse zwischen 400 und 600 Punkten. Der GRE General Test umfasst die Kategorien "Verbal Reasoning", "Quantitative Reasoning" (bewertet mit jeweils 130 bis 170 Punkten, der Durchschnitt bei 150 bis 152 Punkten) und "Analytical Writing" (bewertet zwischen 0 und 6 Punkten, Durchschnitt bei 3,5 Punkten). Beide Tests können in Testzentren weltweit abgelegt werden.