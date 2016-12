Praxistipps für Führungskräfte

22.11.2012 | Top-Thema Gesunde Führung

Wer gesund führt, trägt zum Unternehmenserfolg bei.

Bild: MEV-Verlag, Germany

Führungskräfte sollten einige Grundsätze beachten, damit sie ihre Mitarbeiter gesund führen können. Hier erhalten Sie kurze, praxisnahe Tipps.

Grundsätzlich sollte eine Führungskraft ...

... authentisch sein. Denn Mitarbeiter spüren, ob die Führungskraft ehrlich kommuniziert und sie damit ernst nimmt.

... Vereinbarungen einhalten. Dann wird die Führungskraft als verlässlich angesehen und Vertrauen aufgebaut. Launenhaftigkeit des Vorgesetzten wird als hoher Belastungsfaktor von Arbeitnehmern erlebt. Argumente wie "Ich bin nun mal ein aufbrausender Typ" helfen den Mitarbeitern nicht weiter. In solchen Fällen muss bewusst an der eigenen Emotionskontrolle gearbeitet werden.

... auf eine gerechte Behandlung aller Mitarbeiter achten. Denn die Mitarbeiter sollten nicht den Eindruck gewinnen, dass bestimmte Kollegen einen Freifahrtschein haben, während andere im Fokus der Vorgesetztenkritik stehen. In diesem Zusammenhang ist es häufig problematisch, wenn Führungskräfte mit einigen Mitarbeitern per Du sind und auch privater Kontakt besteht, während andere gesiezt werden. Führungskräfte sollten sich bewusst sein, dass dies als Ungleichbehandlung erlebt werden kann und sie sollten bewussten Ausgleich schaffen.