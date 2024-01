Führungskultur

Soeben wurden die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage zu den wichtigstenacht HR-Trends für 2018 vom Bundesverband der Personalmanager (BPM)vorgelegt. Spitzenreiter hier: Die Entwicklung von zeitgemäßen Organisationsformenund Führungsansätzen! Ergo:

Während Roboter und Computer infolge der Digitalisierung zunehmend Tätigkeitenübernehmen, die bisher von Menschenhand erledigt wurden, entstehenfür den Arbeitnehmer an anderer Stelle neue Aufgaben. Auf Manager kommtdie Mammutherausforderung zu, zu analysieren, welche das sein werden unddie Strukturen im Unternehmen so anzupassen, dass die neuen Aufgaben vonden Arbeitnehmern optimal bearbeitet werden können.

Führungsherausforderungen abgrenzen

Mancherorts wird das dazu führen, dass kein Management-Stein mehr auf dem anderen bleibt. In anderen Unternehmen gilt es vielleicht zunächst konkrete, abgegrenzte Führungsherausforderungen wie z.B. die Führung virtueller Teams oder den Umgang mit der stark gestiegenen Anzahl an freien und/oder Projektmitarbeitern zu meistern.Bestimmen Sie Ihr Minimalziel, das Sie in jedem Fall erreichen wollen.Dass wir in Zeiten mit hohen Anforderungen und Erwartungen ans Leadership leben, ist wohl unbestreitabr. Es lohnt sich aber durchaus, die Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Führungskräfte im Unternehmen genau zu hinterfragen.Warum? Der diesjährige Hernstein Management Report2 zeigt, dass immerhin 1/3 der befragten Führungskräfte davon überzeugt sind, dass es„Führung“ und „Führungskräfte“ im klassischen Sinn langfristig nicht mehr geben wird.