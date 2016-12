Frauen streben seltener nach Führungspositionen

Warum gibt es so wenige Frauen in Führungspositionen? Liegt es an mangelnden Fähigkeiten, den Rahmenbedingungen oder fehlt es Frauen schlicht an der nötigen Motivation? Ein Hamburger Forscherteam um Prof. Dr. Jörg Felfe hat ein Diagnoseinstrument entwickelt, das wertvolle Erkenntnisse über die motivationalen Chancen und Hürden potenzieller Führungskräfte liefert.Weiter