Im neuen internationalen Ranking des US-Magazins Forbes schafft es die Mannheim Business School als erste deutsche Wirtschaftsschule in die Top Ten.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat eine neue Auflage seiner Rangliste der "besten Business Schools" veröffentlicht. Im internationalen Ranking ist dieses Jahr auch eine deutsche Schule vertreten.

Im Ranking des US-Magazins Forbes werden US-Schulen und internationale Schulen separat bewertet und im Gegensatz zu anderen Rankings gibt es nur ein Kriterium: die Rendite eines MBA-Studiums. Forbes bewertet die MBA-Programme nur nach ihrem Return on Investment, also danach, wie schnell sich die Kosten für das Studium amortisieren.

Wann zahlt sich ein Business-School-Studium aus?

Dabei wird der Verdienst der ersten fünf Jahre nach dem MBA-Abschluss (in diesem Fall 2012) mit den Opportunitätskosten (Verdienstausfall, Studiengebühren und sonstige Gebühren) verglichen. Zudem geht man von der - recht gewagten - Annahme aus, dass das Gehalt ohne MBA-Studium nur halb so schnell gestiegen wäre. Die Ergebnisse des Rankings zeigen daher, wie schnell sich MBA-Studiengänge international führender Topschulen auszahlen. Erwartungsgemäß ist das bei einjährigen Programmen aufgrund der geringeren Studiengebühren und des kürzeren Verdienstausfalls eher der Fall als bei den in den USA dominierenden zweijährigen Programmen.

Wo zahlt sich das Business-School-Studium am schnellsten aus?

Forbes präsentiert drei Ranglisten: eine für die zweijährigen US-Programme (70 Schulen), eine für die zweijährigen internationalen Programme (neun Schulen) und eine für die einjährigen internationalen Programme (17 Schulen).

Bei den US-Schulen führt die Wharton School beim "Fünf-Jahres-Gewinn" mit 97.100 Dollar und landet auf Platz eins, gefolgt von Stanford und Harvard. Bei der Rangliste der besten zweijährigen MBA-Programme an internationalen Schulen führt die London Business School mit 119.100 Dollar vor der Iese Business School in Barcelona und der CEIBS in Shanghai.

Bei den einjährigen MBA-Programmen erreicht das IMD (194.700 Dollar) Platz 1 vor INSEAD (150.400 Dollar) und der IE Business School in Madrid. Die Mannheim Business School landet auf Platz acht und ist damit erstmals und als einzige deutsche Schule im Forbes-Ranking vertreten. Hier liegt der Fünf-Jahres Gewinn bei 91.800 Dollar. Bei einem durchschnittlichen Gehalt von 44.000 Dollar vor dem MBA-Studium haben sich die MBA-Kosten im Schnitt bereits nach drei Jahren amortisiert.