Bild: Pixabay Die Business School der Harvard University, die seit 2001 drei Mal vorne lag, kommt in der Forbes-Rangliste der zweijährigen US-MBA-Programme in diesem Jahr nur auf Rang vier.

Im vor kurzem veröffentlichten Ranking des US-Magazins Forbes sind mit der Mannheim Business School und der ESMT Berlin erstmals zwei deutsche Schulen unter den Top 10 vertreten. Bei dem Ranking gibt es nur ein Kriterium: die Rendite des MBA-Studiums.

Forbes bewertet die MBA-Programme ausschließlich danach, wie schnell sich die Kosten für das Studium amortisieren. Dabei wird der Verdienst der Absolventen der ersten fünf Jahre nach dem MBA-Abschluss (in diesem Fall 2014) mit den Opportunitätskosten (Verdienstausfall, Studiengebühren und sonstige Gebühren) verglichen. Die Ergebnisse des Rankings zeigen daher, wie schnell sich MBA-Studiengänge der einzelnen Business Schools auszahlen.

Verschiedene MBA-Programme

Dabei gibt es drei Ranglisten: eine für die zweijährigen US-Programme (61 Schulen), eine für die zweijährigen internationalen Programme (zehn Schulen) und eine für die einjährigen internationalen Programme (17 Schulen).

Bei den US-Schulen führt die Chicago Booth School beim “5-Jahres-Gewinn” mit 94.400 Dollar und landet auf Platz eins, gefolgt von der Stanford Graduate School of Business (90.800 Dollar) und der Kellogg School of Management mit 89.600 Dollar. Auf den nächsten Plätzen liegen Harvard, Wharton Tuck, Columbia, MIT, Cornell Johnson und Ross Michigan.

Bei der Rangliste der besten zweijährigen MBA-Programme an internationalen Schulen führt die London Business School mit 93.100 Dollar vor der HEC Paris (79.700 Dollar) und der IESE Business School in Barcelona (71.600 Dollar).

Mannheim Business School auf Platz neun

Bei den einjährigen Programmen ist der Return on Investment aufgrund der geringeren Studiengebühren und des kürzeren Verdienstausfalls oft deutlich höher. Hier führt das IMD in Lausanne (168.900 Dollar) vor der INSEAD Business School (154.700 Dollar) und der Cambridge Judge School of Business (153.000 Dollar).

Auch zwei deutsche Schulen schaffen es unter die Top 10 der einjährigen Programme: Die Mannheim Business School kommt mit 83.000 Dollar auf Platz neun. Damit liegt die Schule lediglich 3.500 Dollar unter dem "5-Jahres-Gewinn" von Harvard mit 86.500 Dollar. Die ESMT Berlin erreicht Platz zehn (81.600 Dollar) und ist erstmals in dem Ranking vertreten. Zum kompletten Forbes-Ranking gelangen Sie hier.





