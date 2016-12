25.01.2012 | HR-Management

Deutschlandweit sowie im Internet finden am Bundesweiten Fernstudientag Veranstaltungen rund um Fernunterricht, Fernstudium und E-Learning statt. Besonderes Highlight ist die Bekanntgabe der Sieger aus dem Publikums-Voting durch das Forum DistancE-Learning. Gekürt werden der "Fernkurs des Jahres" und der "Tutor des Jahres".

Am 24. Februar öffnen wieder Fernschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Weiterbildungsinteressierte. Wer schon immer einmal in Fernunterrichtsmaterialien blättern oder sich persönlich über die Möglichkeiten eines Fernstudiums beraten lassen wollte, kann am Bundesweiten Fernstudientag 2012 aus zahlreichen kostenlosen Info-Veranstaltungen wählen. Für diejenigen, die keine Veranstaltung vor Ort besuchen können, gibt es darüber hinaus auch ein vielfältiges Angebot an virtuellen Veranstaltungen – von der Telefonberatung über den E-Learning-Schnupperkurs bis hin zur Informationsvermittlung im Webinar. Der Fachverband Forum DistancE-Learning, Initiator des Aktionstags, rechnet mit über 100 Aktionen rund um Fernunterricht, Fernstudium und E-Learning.

Rege Beteiligung erwünscht

Alle Fernunterrichtsanbieter und Branchenexperten sind dazu aufgerufen, sich mit ihrer eigenen Veranstaltung am Aktionstag zu beteiligen. Mit dem Bundesweiten Fernstudientag engagieren sich die Akteure der Fernlernbranche gemeinsam dafür, diese Lernmethode für Interessierte transparent zu machen und über ihr Potenzial aufzuklären, beschreibt Verbandspräsident Martin Kurz die Hintergründe der Initiative.

Publikums-Voting kürt "Fernkurs des Jahres" und "Tutor des Jahres"

Am Bundesweiten Fernstudientag findet das große Finale des Publikums-Votings statt, in dem ab dem 1. Februar für den "Fernkurs des Jahres" und den "Tutor des Jahres" abgestimmt werden kann. Mit großer Spannung wird die Bekanntgabe der Gewinner durch den Verband erwartet, die am Abend des Fernstudientags erfolgt. Bis zum 25. Januar kann man übrigens noch seinen Lieblings-Fernkurs und -Tutor für das Voting ins Rennen schicken.

Mehr Informationen unter www.fernstudientag.de