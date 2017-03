07.03.2017 | Führung

Lass uns reden: Dieses Angebot nehmen viele Unternehmen wahr, aber ihre Feedbackverfahren könnten agiler sein.

Bild: Haufe Online Redaktion

Feedback von Mitarbeitern an Führungskräfte und Unternehmensleitung könnte ein essenzielles Führungsinstrument sein. Viele Unternehmen vertun diese Chance jedoch, indem sie die Feedbackverfahren zu konventionell einsetzen, zeigt eine Umfrage.

Vor einigen Jahren wäre das noch ein Grund zum Feiern gewesen: 70 Prozent der Unternehmen führen eine regelmäßige Mitarbeiterbefragung durch, zeigt eine Umfrage von Meta Five mit 79 Teilnehmern. Immerhin 53 Prozent der Befragten geben auch an, dass in ihrem Unternehmen ein regelmäßiges Führungskräftefeedback stattfindet.

Flexible Feedbackverfahren fehlen meist noch

Der Haken daran: Flexible Feedbackverfahren, die auf spezielle Themen abheben oder schneller einsatzfähig sind, gibt es wesentlich seltener. 24 Prozent der Befragten sagen, dass es in ihrem Unternehmen Kurzbefragungen gibt, die mehrfach pro Jahr zu den wichtigsten oder jeweils aktuellen Themen stattfinden.

Verfahren zur kontinuierlichen Mitarbeiterbefragungen – wie zum Beispiel über ein offenes Portal oder wöchentliche Fragen – sind bei elf Prozent der Umfrageteilnehmer im Einsatz. Einen speziellen Feedbackbeauftragten gibt es nur in fünf Prozent der Unternehmen; dagegen verneinen dies 86 Prozent (neun Prozent machen hier keine Angabe).

Feedbackverfahren fehlt es noch an Agilität

In 43 Prozent der befragten Unternehmen sind agile Arbeitsmethoden im Einsatz. Das könnte bedeuten, dass hier auch der Feedbackprozess unter den Gesichtspunkten der Agilität ablaufen könnte. So könnten Führungskräfte zum Beispiel selbst entscheiden, wann und wie oft ihre Mitarbeiter Feedback geben, und den Feedbackprozess selbst starten. Doch solche selbstgesteuerten Verfahren sind nur in 23 Prozent der befragten Unternehmen im Einsatz.

Und nicht nur an Agilität mangelt es, sondern auch etwas an der Wirksamkeit der Feedbackverfahren: So verneinen viele Befragte die Aussage, dass Feedbackprojekte zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit geführt haben. Auf einer Sechser-Skala (von 1 = trifft in keiner Weise zu bis 6 = trifft in sehr hohem Maße zu) werden hier durchschnittlich 4,55 Punkte angegeben.

Feedback künftig noch wichtiger

Gleichzeitig schätzen die Befragten die Bedeutung von Kommunikation als wachsend ein (durchschnittlich 5,58 auf der Sechserskala). Und die Umfrageteilnehmer glauben auch, dass künftig systematischer, kontinuierlicher Austausch von Feedback wichtiger wird (5,39 Punkte). Sie fordern auch, dass Feedbackverfahren schneller und flexibler werden müssen, um die Unternehmenskultur zu unterstützen.

Über die Umfrage von Meta Five

Für die Umfrage hat Meta Five 79 Personen aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen. 60 Prozent der Befragten stammen aus Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern; 75 Prozent kommen aus dem HR-Bereich und 46 Prozent haben eine leitende Funktion inne.