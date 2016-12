23.07.2012 | Fachkompetenz

Computerkenntnisse sind nicht Deutschlands Stärke.

Bild: Haufe Online Redaktion

Deutschland ist bei Computer-Kenntnissen im internationalen Vergleich zurückgefallen. Das teilte der Hightech-Verband Bitkom unter Bezug auf eine Erhebung der EU mit.

2008 lag Deutschland noch auf Platz vier der EU-Rangliste. Damals verfügten 60 Prozent der Bundesbürger über mittlere bis gute Computer-Kenntnisse. Diese Quote ist nun leicht auf 58 Prozent gefallen. Das reicht derzeit allerdings nur noch für Rang zehn in der EU. Viele Länder sind in der Zwischenzeit an Deutschland vorbeigezogen.

Unangefochten an der Spitze liegen Island mit 77 Prozent und Luxemburg mit 75 Prozent. Im Durchschnitt der 27 Mitgliedsländer verfügt gut die Hälfte (52 Prozent) der EU-Bürger über mittlere bis gute PC-Kenntnisse. Das ist im Vergleich zu 2008 immerhin eine Steigerung um fünf Prozentpunkte.

IT-Spezialisten sind Mangelware

Nichtsdestotrotz gehen der IT-Branche die Fachkräfte aus. Mehr als jedes zweite Unternehmen (54 Prozent) will in diesem Jahr zusätzliches Personal einstellen. Zwei Drittel der Unternehmen (63 Prozent) leiden nach eigenen Angaben aber darunter, für offene Stellen nicht das geeignete Personal zu finden. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Bitkom unter seinen Mitgliedsunternehmen. Demnach gibt es in Deutschland derzeit rund 38.000 offene Stellen für IT-Spezialisten, die nicht oder nur sehr schwierig zu besetzen sind.