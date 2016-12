Erfolgreiche Unternehmen vergüten variabel

12.05.2011 | HR-Management

Fast vier von zehn Unternehmen zahlen Mitarbeitern Boni für erreichte Ziele. Das hat eine repräsentative Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) ergeben. Interessant ist dabei der Vergleich von sehr erfolgreichen zu weniger erfolreichen und innovative zu nicht innovativen Unternehmen.

ehr als die Hälfte der befragten Firmen will mit der leistungsorientierten Vergütung ihre Mitarbeiter an das Unternehmen binden, zeigt die Umfrage unter 1.800 Firmen. Sehr erfolgreiche Unternehmen setzen darauf wesentlich häufiger als weniger erfolgreiche Unternehmen. Die gleiche Tendenz zeigt sich beim Vergleich von innovativen und nicht innovativen Unternehmen.

Des Weiteren zeigt die Studie, dass je nach Karrierestufe die Höhe der Extrazahlung in den größten Unternehmen in Deutschland bis zu 35 Prozent der gesamten Bezüge ausmachen kann. Auch hier wird in den Ergebnissen deutlich, dass sehr erfolgreiche sowie innovative Unternehmen variable Vergütungsanteile häufiger als Leistungsanreize einsetzen als die anderen Firmen. Genauso fallen die Vergleichsergebnisse bei der Vereinbarung von entgeltwirksamen Zielen aus.