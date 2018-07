Digitale Agilität wird zum kritischen Faktor in der digitalen Transformation. Bild: Corbis

Nicht nur die voranschreitende digitale Transformation, sondern auch wechselnde Kundenerwartungen fordern Digital Business Agility (DBA). Darunter versteht man die Flexibilität einer Organisation, auf digitale Gefahren und Chancen zu reagieren. Das Personal ist dabei eine kritische Komponente.

Unternehmen passen ihre Geschäftsabläufe zwar zunehmend an die Digitalisierung an, verlassen sich dabei jedoch oft ausschließlich auf die Einführung neuer IT-Technologien, um Innovationsprozesse voranzutreiben. Das Potenzial des eigenen Personals bei der Digitalisierung mitarbeiterorientierter Prozesse wird meist vernachlässigt. Dies hat die Studie „Workforce Transformation in the Digital Vortex“ ergeben, die von der IMD- und dem Cisco Initiative Global Center for Digital Business Transformation (DBT Center) herausgegeben wurde.

Mitarbeiter mit digitalen Kompetenzen ausstatten

„Mitarbeiter sind der größte Wert eines Unternehmens. Schließlich werden Innovationen in Technologien und Geschäftsmodellen nicht von Algorithmen angetrieben, sondern von Menschen“, ergänzt Oliver Tuszik, Vorsitzender der Geschäftsführung, Cisco Deutschland. „Unternehmen müssen sicherstellen, dass Mitarbeiter auch durch neue Kommunikationsformen mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden. Nur dann werden sie ihren Anteil zur neuen digitalen Wertschöpfung beitragen können.“

Digital Business Agility – Flexibilität durch digitale Mitarbeiter

Nicht nur die voranschreitende digitale Transformation, sondern auch wechselnde Kundenerwartungen fordern "Digital Business Agility" (DBA), heißt es in der Studie. Darunter verstehen die Studienautoren die Flexibilität einer Organisation, auf digitale Gefahren und Chancen zu reagieren. Das Personal ist dabei eine kritische Komponente der DBA.

Die aktuelle Umfrage unter 941 Führungskräften hat ergeben, dass weniger als 10 Prozent der Befragten das eigene Personalmanagement in den drei grundlegenden Kompetenzen für DBA als exzellent bewerten.

Drei grundlegende Kompetenzen für digitale Agilität

Bei den Kompetenzen für "Digital Business Agility" handelt es sich um:

Hyperawareness: Mit neuen Technologien und Möglichkeiten ausgestattet, werden einzigartige Mitarbeiter-Insights in neue Geschäftsprozesse integriert.

Informed Decision Making: Jeder informierte Mitarbeiter kann zur Stimme des Unternehmens werden – Erfolgreiche Innovationen entstehen durch die Einbindung verschiedener Perspektiven, Skills und Know-how in die Geschäftsprozesse.

Fast Execution: Sicherstellen, dass qualifiziertes Personal mit erforderlichen Skills, Erfahrungen und Perspektiven ausgestattet werden um Entscheidungen entsprechend umzusetzen.

Digitale Agilität wird zum kritischen Faktor in der digitalen Transformation

DBA kann dabei zum kritischen Faktor werden um die digitale Transformation zu überstehen. So haben Unternehmen, die über die letzten fünf Jahre eine höhere Digital Business Agility im Personal zeigten, eine dreimal bessere finanzielle Entwicklung im Vergleich zu Unternehmen ohne DBA verzeichnet.

So digitalisieren Unternehmen ihr Personal

Wie Unternehmen das Potenzial der digitalen Mitarbeiter nutzen können, um kritische Innovationen voranzutreiben, zeigt die DBT Center-Studie, die Sie hier herunterladen können. Sie stellt die notwendigen Schritte vor, die von Unternehmen in das Personalmanagement übernommen werden müssen, um flexible, innovative und engagierte Mitarbeiter als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.

