Deutscher Weiterbildungspreis 2012 gestartet

Am Abend des 2. Februars hat das Weiterbildungsinstitut "Haus der Technik" den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Weiterbildungspreis 2011 an Professor Josef Guttmann, Wissenschaftler und Lehrender am Universitäts-Klinikum Freiburg, vergeben. Guttmann konnte sich mit dem berufsbegleitenden Studienmodell für Ärzte und Naturwissenschaftler gegenüber den anderen vier nominierten Finalisten durchsetzen.Weiter