Das mittlere Management ist der Flaschenhals beim Engagement

28.10.2011 | HR-Management

Viele Manager verfügen nicht über die Mittel und ausreichende Unterstützung, um das Engagement ihrer Mitarbeiter nachhaltig zu verbessern, zeigt eine europaweite Umfrage von Aon Hewitt. Nur 15 Prozent beschäftigen sich mehr als zehn Tage im Jahr mit Maßnahmen zur Steigerung des Engagements.

Obwohl der Kampf um die besten Talente weiterhin tobt und die im Schnitt geringen Gehaltssteigerungen fast vollständig durch die Inflation aufgefressen werden, investiert der Großteil der Manager nur zwei bis fünf Tage, um Mitarbeiterbefragungen durchzuführen und auszuwerten sowie Maßnahmen daraus abzuleiten.

"Viele Unternehmen überprüfen das Engagement-Level ihrer Mitarbeiter", so Michael Hermann, Engagement Lead Central Europe bei Aon Hewitt. "Aber nur die wenigsten nutzen die Ergebnisse. Die Studie zeigt, dass sich Manager nicht ausreichend Zeit nehmen und oft nicht wissen, wie sie die Resultate interpretieren sollen. Sieben Prozent werfen noch nicht einmal einen Blick darauf."

Wenig engagierte Chefs haben wenig engagierte Mitarbeiter

Wie die Untersuchung außerdem zeigt, sind das vor allem die unterdurchschnittlich engagierten Führungskräfte. Der Engagement-Grad dieser Gruppe liegt bei nur 27 Prozent im Vergleich zu 63 Prozent bei den aktiv handelnden Managern.

"Das bedeutet, dass eine starke Engagement-Kultur und -Strategie, die über alle Ebenen greift, die beste Grundlage ist, Engagement nachhaltig zu beeinflussen", interpretiert Hermann die Ergebnisse. "Diese beinhaltet auch die Befähigung des mittleren Managements in Sachen Engagement. Einige der Unternehmen, die als ‚Best Employer’ gelten, setzen das bereits mustergültig um."

Statt lediglich die Mitarbeitermotivation einmal im Jahr zu messen, schnüren diese Aufgabenpakete, die das Mitarbeiterengagement in den beruflichen Alltag des Managers integrieren und geben ihm entsprechende Werkzeuge an die Hand. "In den meisten Unternehmen ist das aber noch nicht angekommen", so Hermann.

Aus den Ergebnissen der Untersuchung hat Aon Hewitt Erfolgsfaktoren erarbeitet, die dazu beitragen, das mittlere Management zum starken Glied in der Engagement-Kette auszubilden.