Coronatests im Betrieb bleiben freiwillig

Betriebe sollen nicht verpflichtet werden, Coronatests anzubieten. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben es bei einem Appell an alle Unternehmen in Deutschland belassen - sie sollen ihren Mitarbeitern freiwillig kostenlos Tests zur Verfügung stellen.

Beschäftigte sollen sich einfach in der Firma auf Corona testen lassen können - dieser Ansatz entspricht der Ausweitung der von der Bundesregierung verfolgten Teststrategie, mir der die zunehmenden Lockerungen und Öffnungsschritte trotz Pandemie abgesichert werden sollen.

In diesem Zusammenhang hatten Bund und Länder immer wieder die Rolle der Unternehmen betont: Für einen umfassenden Infektionsschutz sei erforderlich, dass die Unternehmen in Deutschland "als gesamtgesellschaftlichen Beitrag" ihren Beschäftigten kostenlose Schnelltests anbieten.

Ein Konzept dazu, insbesondere zum Ausgleich der Kosten für Unternehmen, hatte die Bundesregierung allerdings nicht vorlegen können. Vielmehr hatte sie mit dem Arbeitgeberverband (BDA), dem Bundesverband der deutschen Industrie (BDI), dem Zentralverband des deutschen Handwerks sowie der Industrie- und Handelskammern (DIHK) um eine Lösung gerungen. Dabei hatten die Wirtschaftsverbände vor allem auch die Frage, welche positiven Anreize es für Unternehmen gäbe, solche Tests durchzuführen, an die Regierung gestellt. Nachdem nun eine digitale Konferenz von Bundesregierung und Wirtschafts- sowie Gewerkschaftsvertretern wegen noch "offener Fragen" und "weiterer nötiger Vorbereitungen", wie Regierungssprecher Seibert mitteilte, abgesagt wurde, sind die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft nun mit einem Appell zum freiwilligen Testangebot in Betrieben an die Öffentlichkeit gegangen.

Coronatests im Betrieb: Spitzenverbände appellieren an Unternehmen

Man appelliere an die Betriebe, ihren Beschäftigten Selbsttests und - wo möglich - auch Schnelltests mit geschultem Personal anzubieten, teilten die Branchenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH mit. So sollen Infektionen und vor allem größere Ausbrüche frühzeitig erkannt werden. Zur Frage, wer die Kosten dafür trägt, gibt es bisher keine Aussagen.

Konkret erklären die Spitzenverbände: "Bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, wollen wir die Teststrategie von Bund und Ländern mit aller Kraft unterstützen. Vermehrte Tests sind eine wirksame Brücke, die mindestens bis Juni notwendig sein wird. Wir wollen in dieser Zeit unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung durch eine vorübergehende substanzielle Ausweitung der Testung realisieren."

Die Wirtschaftsverbände, die die Unternehmen mit mehr als 90 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten repräsentieren, betonten gleichzeitig nochmals ausdrücklich, dass das zentrale Element für die Bekämpfung der Pandemie nach wie vor Impfungen sind. Die Wirtschaftsverbände verwiesen deshalb erneut auf ihr umfassendes Angebot an die Regierung zur Einbindung der Betriebsärzte in die Impfstrategie.

Gewerkschaftsbund fordert Testpflicht für Unternehmen

Während Wirtschaftsminister Peter Altmaier den Appell der Spitzenverbände als "sehr gute und zentrale Basis, um so vielen Beschäftigten wie möglich ein Angebot zum Testen zu unterbreiten" lobt, forderte Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds, mehr Sicherheit für die Arbeitnehmer durch verpflichtende Testangebote. "Beschäftigten, die in Präsenz arbeiten, müssen kostenlose Tests angeboten werden. Die Kosten für die Tests müssen vom Arbeitgeber getragen werden. Wer weitere Öffnungen fordert, muss auch für die größtmögliche Sicherheit seiner Beschäftigten sorgen," erklärt Hoffmann.

Janosch Dahmen, Grünen-Gesundheitsexperte, bewertet den Appell als gutes Signal. "Um zu einem wirksamen Instrument gegen die Pandemie zu werden, müssen Beschäftigte zwei bis drei Mal pro Woche durchgetestet werden", sagte er der dpa. Die Wirtschaft müsse Teil eines Kraftakts gegen die dritte Welle sein. Dazu zählten auch Impfungen durch Betriebsärzte, flächendeckend FFP2-Masken am Arbeitsplatz und kurzfristiges Schnelltesten auf dem Weg zur Arbeit. Schnelltests am Arbeitsplatz müssten dort zum Standard werden, wo Homeoffice keine Option ist. Sie seien aber kein Freifahrtschein für die Rückkehr ins Büro. "Wenn wir das Homeoffice jetzt aufgeben, steigt sprunghaft die Mobilität, und die dritte Welle könnte außer Kontrolle geraten."

Informationskampagne zu Testmöglichkeiten

In ihrem Appell erklären die Spitzenverbände weiter, in einer raschen und umfangreichen Informationskampagne über Möglichkeiten der Testung beraten zu wollen. Auch werde man öffentlich fortlaufend über die Zahl der teilnehmenden Unternehmen informieren.





dpa