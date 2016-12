Chief Learning Officer 2011 gesucht

16.06.2011 | HR-Management

Die Organisatoren des Awards "Chief Learning Officer", darunter auch die Zeitschrift "wirtschaft + weiterbildung" der Haufe Gruppe, haben sich entschlossen, die Verleihung des Preises in den Herbst zu verlegen. Die Bewerbungsfrist wurde somit auf den 31. August verlängert.

Der Kongress „Learning & Development Executive Day“, auf dem Professor Dr. Scheer und andere namhafte Jurymitglieder den „Chief Learning Officer“ Award übergeben werden, findet jetzt am Donnerstag, den 27. Oktober, in Düsseldorf statt. Die Abgabefrist für die Bewerbungen wird in der Folge auf den 31. August verschoben.

Bewerben können sich alle Personalentwickler und ihre Teams, die Verantwortung für die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in ihrem Unternehmen tragen und für eine enge Verzahnung von Lernen und Praxis sorgen. Ausgezeichnet werden vorbildliche PE-Projekte, die wichtige Impulse für die HR-Arbeit bieten.

Die ersten drei Sieger in diesem Wettbewerb werden mit einer Urkunde ausgezeichnet und bekommen die Gelegenheit, ihr Konzept vor einem PE-Fachpublikum und Vertretern der Fachpresse ausführlich zu präsentieren.